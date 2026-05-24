Le body à corps du 23 mai 1706 : la bataille de Ramillies et son impact sur l'Europe

Les événements marquants de la bataille de Ramillies, marquée par la perte de l'hégémonie française face à la Grande Alliance, rappellent encore aujourd'hui l'étendue de la violence et des changements stratégiques qui ont eu lieux dans un monde en guerre.

Les plaines de Ramillies, verte le matin, rouge à la tombée du soleil. En 1706, le 23 mai, 120.000 hommes se rencontrent pour un corps à corps d'une extrême violence.

En quelques heures, des milliers d'hommes tombent. L'instant est important. La France et l'Espagne sont terrassées face à la Grande Alliance (Angleterre, Hollande…). C'est un tournant de la guerre de succession d'Espagne.

Si on comem̧ore cette bataille encore plus de trois siècles plus tard, c'est qu'elle a participé à redessiner les forces en présence au cœur de l'Europe. C'est la fin de l'hégémonie française. Les rapports de force tombent





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