Le Brabant wallon facilite l'acquisition de matériel de dépollution pour ses communes

La province du Brabant wallon a mis en place une centrale d'achat pour fournir aux 27 communes le matériel nécessaire en cas de pollution aux hydrocarbures. Cette initiative vise à simplifier les procédures, réduire les coûts grâce à des économies d'échelle et standardiser les équipements pour une intervention plus efficace.

Lorsqu'une commune constate une pollution aux hydrocarbures dans l'un de ses cours d'eau, elle doit se munir de matériel très spécifique : boudins absorbants, barrages flottants, contenants qui permettent d'envoyer les eaux polluées en traitement.

Ce matériel était jusqu'ici acquis grâce à des marchés publics, un processus particulièrement fastidieux et parfois coûteux. Afin d'améliorer la lutte contre ce type de pollution, particulièrement fréquente et nocive pour l'environnement, la province du Brabant wallon a mis sur pied une centrale d'achat permettant aux 27 communes de se procurer plus facilement le matériel nécessaire. Concrètement, les communes pourront directement se tourner vers la province pour acquérir ce dernier.

Ce système permet aussi d'éviter de se retrouver avec du matériel différent en fonction de l'entreprise à laquelle on fait appel, ce qui peut être inconfortable en situation d'urgence. Si le système doit permettre aux communes d'acheter plus facilement leur matériel, il aura aussi l'avantage de réduire son coût. À partir du moment où il y a des commandes de plus grande importance, il y a une économie d'échelle qui fait en sorte que le matériel coûte moins cher.

Les communes ont reçu un catalogue avec le matériel disponible et peuvent d'ores et déjà passer commande. Elles sont invitées à acheter ce matériel de manière préventive afin d'être prêtes à agir rapidement en cas de pollution des eaux. Le marché public conclu par la province est valable pour quatre ans et est estimé à environ 410 000 euros





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