Le Brésil domine Haïti et prend la tête du groupe C

La Seleção s'impose 3-0 face à Haïti et se classe première du groupe C après la victoire du Maroc contre l'Écosse. Haïti est éliminée.

Malgré une adversité relativement faible, le Brésil , bousculé par le Maroc lors de son entrée en lice, se devait de montrer un autre visage face à Haïti , 87e au classement FIFA.

La Seleção a pourtant eu du mal à se montrer dangereuse dans les premières minutes. Un but a été cru ouvrir le score, mais le Brésilien était en position de hors-jeu. L'ouverture du score est finalement venue lorsque le gardien haïtien a dégagé le ballon sur l'attaquant brésilien, avant que celui-ci ne termine sa course au fond des filets (1-0, 23'). Ce but a libéré la Seleção, jusque-là peu inspirée.

À la 36e minute, un joueur brésilien, passeur décisif sur le but précédent, n'aggrave la marque juste avant la pause (3-0, 45+ 2'). Le seul point noir de cette première période a été la sortie sur blessure d'un joueur brésilien. Très efficace lors du premier acte, le Brésil s'est montré plus discret après la pause, se contentant de gérer son avantage. On retiendra néanmoins l'entrée en jeu d'un autre joueur brésilien.

De son côté, Haïti n'a pas réellement pesé sur la rencontre, mais aurait tout de même pu réduire l'écart à l'heure de jeu lorsque la tête d'un attaquant haïtien a frôlé le poteau. Grâce à ce succès 3-0, le Brésil prend la tête du groupe C grâce à une différence de buts supérieure à celle du Maroc, qui s'est imposé face à l'Écosse (1-0) plus tôt dans la matinée. Quatrièmes avec zéro point, les Grenadiers sont d'ores et déjà éliminés.

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