Le gouvernement brésilien de Luiz Inácio Lula da Silva a transféré les droits fonciers du territoire Kapot Nhinore au chef Raoni Metuktire, marquant une étape cruciale pour la reconnaissance des peuples Kayapo et Yudja.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a officiellement reconnu les droits fonciers historiques du chef autochtone Raoni Metuktire en transférant la propriété du territoire Kapot Nhinore. Cette mesure administrative majeure, annoncée lors d'une cérémonie spéciale, vise à protéger définitivement les terres ancestrales occupées par les peuples Mebengokre, communément appelés Kayapo, ainsi que par les Yudja. Le transfert juridique s'inscrit dans une stratégie plus large de conservation environnementale et de justice historique initiée par le gouvernement fédéral.

Transfert légal du territoire Kapot Nhinore

Le ministère de la Justice a signé l'ordonnance officielle qui attribue définitivement le territoire Kapot Nhinore aux communautés autochtones sous la direction de Raoni. Cette étape constitue un progrès significatif vers l'homologation complète de la zone en tant que réserve indigène par décret présidentiel. La reconnaissance légale permet de sécuriser juridiquement ces terres contre les invasions et les activités illégales telles que l'exploitation minière ou le défrichement sauvage.

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Roiti Metuktire, le petit-fils de Raoni Metuktire, a souligné l'importance émotionnelle et symbolique de cette décision pour sa famille et sa communauté. Il a indiqué aux journalistes que cette reconnaissance représentait le dernier souhait du cacique à voir réalisé de son vivant. Bien que Raoni soit actuellement alité et sous traitement médical, il attendait ce document avec impatience, ce qui confère à cette annonce une portée humaine et historique considérable.

État de santé du chef Raoni Metuktire

Le chef Raoni Metuktire a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des derniers mois de l'année en cours. Il a passé quelques jours à l'hôpital la semaine dernière en raison d'une infection pulmonaire sévère et de problèmes de tension artérielle qui ont nécessité une surveillance médicale intensive. Ces complications de santé rappellent le grand âge du défenseur de l'environnement, qui lutte depuis des décennies pour assurer la protection de la forêt amazonienne face aux menaces anthropiques.

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Le président Lula a pris connaissance de cette hospitalisation critique alors qu'il se trouvait en Turquie pour participer à la COP31. Il s'agit de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroule actuellement dans ce pays. Malgré l'éloignement géographique et les engagements internationaux du gouvernement brésilien, la priorité a été donnée à la signature de ce décret afin de soutenir Raoni dans cette période de vulnérabilité physique.

Visite présidentielle à Peixoto de Azevedo

Avant la cérémonie officielle de signature, Luiz Inácio Lula da Silva a rendu visite personnellement à Raoni à Peixoto de Azevedo. Cette ville située dans l'État du Mato Grosso, au centre-ouest du Brésil, correspond au nom du village amazonien où le cacique vit depuis des décennies avec sa communauté. La rencontre a permis au chef d'État de montrer un soutien direct et symbolique à son hôte, renforçant les liens entre le gouvernement et les peuples autochtones.

Des images de cette rencontre privée ont montré le chef Raoni alité, les cheveux gris, portant autour du cou un collier orange traditionnel sur lequel figure son prénom Raoni. Cette présence physique et visible a marqué les esprits, illustrant la résilience du leader face à la maladie. Le président a déclaré lors de la cérémonie que le cacique incarnait l'authenticité du peuple brésilien et que ses idées représentaient l'avenir des peuples indigènes du pays.

Impact historique et lutte climatique

Le cacique a commencé à parcourir le monde à partir de la fin des années 1980, rencontrant des présidents, des papes et des têtes couronnées afin de les sensibiliser aux menaces que représente la destruction de la plus grande forêt tropicale de la planète. Ses efforts internationaux ont joué un rôle central dans la prise de conscience globale de l'urgence écologique liée à l'Amazonie. Cette reconnaissance locale par le Brésil complète ses luttes globales en ancrant la protection de la terre dans la souveraineté nationale.

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De nombreux experts estiment que les réserves indigènes jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces territoires agissent comme un rempart contre la déforestation et la perte de biodiversité, servant de puits de carbone vitaux. Le transfert du Kapot Nhinore renforce cette position stratégique, offrant une protection juridique durable à une zone clé pour la stabilité climatique mondiale et les droits des populations originaires.