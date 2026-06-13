La Seleçao brésilienne se prépare à affronter les Lions de l'Atlas marocains dans le premier match de la Coupe du Monde 2026. La force collective des Marocains devrait poser problème à la Seleçao, qui compte sur son coach italien Carlo Ancelotti pour retrouver les premiers rôles.

Le Brésil reçoit le Maroc à minuit dans le premier choc de la Coupe du Monde 2026. La Seleçao compte sur son coach italien Carlo Ancelotti pour retrouver les premiers rôles, mais la force collective des Lions de l'Atlas devrait poser problème.

Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi se soucie de sa défense centrale avec les forfaits d'Adam Masina et Nayef Aguerd. Malgré la crise financière, les Belges dépensent de plus en plus d'argent pour leurs vacances, et des intoxications ont été signalées dans l'école de Buzet. Le président américain Donald Trump affirme que l'accord avec l'Iran est 'prévu' dimanche, et Madonna a fait appel à un chorégraphe belge pour son dernier clip sulfureux





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Brésil Maroc Seleçao Lions De L'atlas Carlo Ancelotti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : « Le principal problème de De Ketelaere, c’est sa personnalité discrète »Si Rudi Garcia n’a plus 'qu’une ou deux incertitudes' sur l’équipe qui affrontera l’Égypte lundi à 21h, Charles...

Read more »

Le Mondial de football 2026, 'Coupe du monde des shows' marquée par l'américanisationLe Mondial 2026 coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique se caractérise par une forte influence de la culture sportive américaine, notamment avec trois cérémonies d'ouverture et un spectacle de la mi-temps. Les experts pointent une hausse des revenus pour la FIFA, avec une billetterie dynamique et une multiplication des espaces publicitaires.

Read more »

Coupe du Monde 2026 : entre enjeux financiers, silence institutionnel et débats sociopolitiquesAnalyse approfondie de la polarisation autour de la Coupe du Monde 2026, où les pressions économiques de la FIFA, le mutisme des fédérations européennes et les controverses sociopolitiques se mêlent aux attentes sportives et techniques des supporters.

Read more »

Comprendre un Max : Coupe du monde 2026, la fête du foot, mais pas queLa Coupe du monde, c'est l'événement le plus suivi sur la planète : la finale 2022 entre la France et l'Argentine avait...

Read more »