Le budget mobilité, un levier pour réduire les voitures de société en Belgique

Le budget mobilité, dispositif lancé en 2018 et qui deviendra obligatoire en 2027, permet aux salariés belges de renoncer à leur voiture de société au profit d'autres avantages comme le remboursement du loyer, les transports en commun ou le vélo. Ce mécanisme séduit particulièrement les jeunes urbains et contribue à diminuer le parc automobile des entreprises. Des effets pervers sont néanmoins redoutés par les experts.

L'évolution des mobilités se fait à coups de politiques structurelles, de décisions individuelles mais aussi d'incitants financiers. C'est le cas avec le méconnu budget mobilité , dont l'idée avait été lancée en 2018 par le ministre fédéral à la mobilité de l'époque, François Bellot (MR).

L'objectif est simple : réduire le nombre de voitures de société sur les routes tout en conservant un avantage salarial intéressant. Depuis lors, ce mécanisme a commencé à se frayer un chemin dans les entreprises belges, surtout les plus importantes. Le budget mobilité deviendra obligatoire au 1er janvier 2027.

Il offre aux salariés la possibilité de renoncer à leur voiture de société au profit d'autres avantages : un vélo, un abonnement de transports en commun, le remboursement du loyer ou du prêt hypothécaire, ou encore une combinaison de ces options. Un reversement du budget non utilisé en fin d'année est également prévu. Depuis 2007, le nombre de voitures salaire n'a fait qu'augmenter en Belgique.

Au premier trimestre 2025, le parc de véhicules comptait 627.000 voitures de société mises à disposition des travailleurs salariés. Davide habite à Schaerbeek. Ce jeune Liégeois travaille chez un concessionnaire à Evere et bénéficiait d'une voiture de société. Depuis début 2026, il a choisi de percevoir un remboursement de son loyer plutôt que de conserver sa voiture-salaire.

Si la voiture était pratique pour ses déplacements depuis Liège, depuis qu'il est à Bruxelles, il a adopté une perspective différente : "Je me dis que sur Bruxelles, c'est assez facile de se déplacer en transports en commun et on évite en plus les bouchons.

" Pour obtenir l'intervention de l'employeur dans le logement, certaines conditions doivent être respectées, comme le télétravail à 50% du temps ou habiter dans un rayon de 10 kilomètres de son lieu de travail. L'intervention dans le logement se fait à hauteur de la valeur estimée de la voiture de société, rendant l'opération neutre pour l'employeur et l'employé. Selon SD Worx, 16,2% des travailleurs disposant d'une voiture de société optent pour le budget mobilité.

Ce sont surtout les moins de 35 ans et les personnes actives dans les centres urbains qui adhèrent à ce dispositif. Davide constate que son temps de transport est passé de 20 à 25 minutes à moins de 15 minutes, et il apprécie cette pause dans sa journée qui devient une forme de décompression. Sans le budget mobilité, il n'aurait pas nécessairement envisagé les alternatives. Désormais, le bus fait partie de son quotidien.

Du côté des entreprises, l'arrivée du budget mobilité est perçue positivement. Chez BuyMyCar, Frédéric Walkiers, directeur des ressources humaines, explique : "L'intérêt principal pour l'entreprise, c'est de diminuer la flotte de véhicules, de maîtriser les coûts liés aux voitures de société. Le fait de passer en budget mobilité nous permet de gérer le tout de manière plus prévisionnelle.

" Entre 10 et 20 personnes sur les 80 à 90 ayant une voiture de société ont montré de l'intérêt, surtout pour la mesure liée au logement. L'entreprise a toutefois dû maintenir la voiture pour certaines fonctions représentatives où elle est considérée comme indispensable. Davide incarne les grandes tendances nationales : jeune, urbain et intéressé par l'intervention dans le logement.

SD Worx note une conséquence directe : une voiture de société en moins sur la route pour chaque travailleur ayant opté pour le budget mobilité. Cependant, des spécialistes de la mobilité craignent l'apparition d'effets pervers. Diego Eggermont évoque le cas d'une personne qui, grâce à l'option logement, a acheté hors de Bruxelles en abandonnant sa voiture de société, mais effectue maintenant deux fois par semaine des trajets avec une voiture plus petite qu'il a achetée, ce qui pourrait être contre-productif





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