Le CCE alerte le gouvernement belge sur l'impact d'une hausse de la TVA sur les aliments

Le Conseil Central de l'Économie (CCE) met en garde le gouvernement belge contre l'augmentation de la TVA sur les produits alimentaires, soulignant les conséquences négatives sur la consommation, l'emploi et les achats frontaliers. L'organe consultatif s'oppose à cette mesure en raison de son impact potentiel sur l'économie et le pouvoir d'achat des citoyens.

Le Conseil Central de l' Économie ( CCE ), l'organe consultatif des syndicats et des employeurs belges, met en garde le gouvernement contre une possible augmentation de la TVA sur les produits alimentaires. Cette position intervient alors que des discussions sont en cours au sein du gouvernement concernant une éventuelle hausse de la TVA . Actuellement, un taux de TVA de 6 % s'applique à tous les produits alimentaires de base.

Le CCE estime qu'une augmentation de cette TVA aurait des conséquences négatives sur la consommation des ménages, principal moteur de l'économie, et donc sur la croissance économique. Les partenaires sociaux, regroupés au sein du CCE, craignent également une augmentation des achats transfrontaliers. Ils soulignent que les consommateurs belges ont déjà dépensé plus de 700 millions d'euros en produits alimentaires dans les pays voisins en 2025, ainsi qu'environ 50 millions d'euros en produits d'hygiène et d'entretien ménager. \Le CCE base son avertissement sur une étude du Bureau fédéral du Plan. Cette étude révèle qu'une augmentation de 1 point de pourcentage de la TVA aurait, à long terme, un impact négatif sur l'emploi, entraînant la perte de 2 600 emplois au total. De plus, les recettes publiques provenant de l'augmentation de la TVA ne progresseraient que de manière limitée, soit 80 millions d'euros. Il est important de noter que cette étude ne tient pas compte de l'effet de l'augmentation des achats frontaliers, ce qui pourrait aggraver les conséquences économiques. Le CCE exhorte donc le gouvernement à renoncer à toute nouvelle taxe ou à toute augmentation des taxes existantes, en particulier la TVA et les accises sur les produits de consommation courante. Ils insistent sur l'importance de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et de soutenir la croissance économique. Ils mettent en avant le fait que de telles mesures pourraient nuire à l'activité économique et à l'emploi en Belgique, en encourageant les consommateurs à se tourner vers les pays voisins pour leurs achats. \L'avis du CCE met en perspective les enjeux d'une telle mesure et rappelle les risques associés à une politique fiscale qui pourrait affecter négativement le pouvoir d'achat et la compétitivité des entreprises belges. Ils souhaitent avant tout que les décisions du gouvernement soient prises en tenant compte des conséquences potentielles sur l'économie et le bien-être des citoyens. Le CCE propose des alternatives et des solutions possibles pour renforcer les finances publiques sans pour autant impacter les consommateurs ni affaiblir l'économie. Ils plaident pour une approche plus globale et attentive aux impacts sociaux, en espérant que le gouvernement tiendra compte de leurs recommandations avant toute décision concernant la TVA sur l'alimentation





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