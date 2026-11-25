L'ouverture du musée Kanal se distingue comme un projet majeur pour la culture bruxelloise, mais elle s'inscrit dans un contexte incertain marqué par les coupes budgétaires du gouvernement Dilliès.

Le centre Kanal, musée d'art contemporain reconnu par la BBC parmi les six ouvertures les plus importantes au monde pour l'année 2026, fait l'objet d'un débat intense sur son avenir institutionnel à Bruxelles. Ce projet audacieux, qualifié de bien ficelé, interroge sa capacité à devenir une véritable institution culturelle accessible à tous les habitants de la ville, alors que son inauguration survient dans un climat d'incertitude financière majeure.

Un projet audacieux sous pression budgétaire

Le gouvernement régional dirigé par Boris Dilliès (MR) a annoncé une réduction drastique de sa dotation, prévoyant de diviser par trois ce financement d'ici 2029 pour assainir les finances régionales. Cette décision crée un contraste saisissant avec l'ambition du projet Kanal, qui est considéré comme le plus audacieux depuis la création de la Région bruxelloise en 1989. La rénovation époustouflante des lieux et les expositions prometteuses constituent des motifs de fierté pour la capitale, mais elles se heurtent à une réalité économique contraignante pour les institutions culturelles.

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Incertitudes sur la direction du musée

L'avenir immédiat de la gestion du centre Kanal est marqué par une transition complexe et un manque de visibilité sur la direction. Yves Goldstein, le chargé de projet, mettra fin à sa mission ce dimanche, tandis que son ou sa successeur(e) n'est pas encore identifié. Ce prochain responsable se verra confier la tâche difficile de remodeler le projet et d'en assurer la viabilité dans un contexte où les ressources sont drastiquement réduites. L'incapacité actuelle à prédire si le musée atteindra son statut d'inclusion totale reflète les défis structurels qui attendent la future direction.

Tensions politiques entre les partenaires

Le climat politique bruxellois est tendu par les déclarations de David Clarinval, vice-Premier ministre du MR, qui a qualifié l'attitude de Frank Vandenbroucke, du Vooruit, de lunaire et déconnectée de la réalité. Ces attaques, qui ont soulevé peu d'indignation publique, soulignent les frictions au sein de l'exécutif. Le quotidien De Morgen dénonce une injustice en notant que Bart De Wever n'est jamais tenu responsable à l'identique, et interroge la capacité de Clarinval à juger valablement la pertinence des politiques menées par ses partenaires de coalition.

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Réalisations concrètes de l'axe droitier

Malgré les tensions verbales, l'axe droitier au sein de l'exécutif bruxellois affiche des résultats concrets pour Georges-Louis Bouchez. Le projet de hausse de la TVA a été écarté, et l'essentiel des 10 milliards d'euros nécessaires proviendra de coupes dans les dépenses plutôt que de nouvelles recettes. Cette dynamique confirme la vitalité de la collaboration entre la N-VA et le MR, même si Het Laatste Nieuws s'interroge sur l'épuisement précoce des chefs de parti qui n'ont même pas atteint la moitié de leur mandat.

Avenir culturel et perspectives économiques

Le centre Kanal reste un sujet d'actualité brûlant qui mélange fierté culturelle et réalisme économique. Alors que le gouvernement Dilliès cherche à équilibrer ses comptes, l'art contemporain bruxellois tente de maintenir sa stature internationale. L'équilibre entre la rénovation exceptionnelle du site et la réduction des subventions publiques déterminera si Bruxelles parvient à conserver sa réputation de capitale culturelle face aux défis financiers de la prochaine décennie.