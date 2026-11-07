Le Cercle Bruges bat la RAAL La Louvière au premier tour

Victoire du Cercle Bruges face à la RAAL La Louvière grâce à Gary Magnée. Les Brugeois montent à la 15e place tandis que la RAAL reste en zone rouge.

Le Cercle Bruges a remporté une victoire cruciale contre la RAAL La Louvière lors du premier tour de la Liga Pro, consolidant ainsi sa position dans le championnat. Le but décisif a été marqué dès la sixième minute par Gary Magnée, profitant d'une erreur de marquage et d'une intervention de Marcos Hernan Peano.

Performance dominée par Gary Magnée

Gary Magnée a ouvert la marque en milieu de première période. Le joueur a réalisé une action collective efficace avec Gary Magnée avant de croiser son tir du pied gauche, déjouant la vigilance du gardien adverse. Cette action précoce a permis au Cercle de prendre l'avantage et de contrôler le rythme du match.

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Les difficultés offensives de la RAAL

La RAAL La Louvière a peiné à créer des occasions concrètes face à une défense bien organisée. Le défenseur Wagane Faye a tenté une réaction avant la pause mais son coup de tête est passé au-dessus de la cage défendue par Gaëtan Coucke. Malgré des opportunités en fin de première mi-temps, les joueurs n'ont pu transformer leurs chances en buts.

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Occurrences de penalties convertis

Deux penalties ont été accordés durant la rencontre, mais seul l'un d'eux a été transformé. Mustapha Isah a tiré un penalty en fin de première mi-temps mais a visé à côté du but. En deuxième période, Leandro Rousseau a vu son tir sur penalty arrêté sans difficulté par le gardien du Cercle.

Impact sur le classement de la Liga Pro

Cette victoire permet au Cercle Bruges de sortir provisoirement de la zone rouge en occupant la quinzième place du classement avec neuf points. À l'inverse, la RAAL La Louvière s'enfonce davantage dans les bas-fonds du tableau avec sept points, restant à la dix-septième position. Edward Still devra trouver des solutions pour ses futurs matchs.