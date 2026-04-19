Le Cerf Blanc : Une Nouvelle Approche Humaine des Funérailles

Kate Houben revisite l'accompagnement funéraire avec Le Cerf Blanc, une maison funéraire qui met l'accent sur la participation des proches, l'accueil de tous les âges et l'intégration des arts vivants pour un deuil plus humain et significatif.

Au moment où sa mère est décédée, Kate n’a pas pleinement saisi la gravité de ces instants cruciaux. Elle était submergée par sa vie trépidante et son travail exigeant. Comme il est souvent d’usage, une entreprise de pompes funèbres a géré les obsèques de manière intégrale. Je n’avais personne à mes côtés pour me dire : « Arrêtons-nous un instant ». Par conséquent, j’ai été quelque peu dépossédée de ces funérailles , sans même m’en rendre compte, regrette Kate.

Ce fut un deuil particulièrement difficile, un poids que j’ai dû porter. Ce n’était finalement pas l’adieu qu’elle aurait souhaité. La découverte brutale de ce que signifie ne pas être maître de son propre deuil a initié chez elle une réflexion profonde. Elle s’est interrogée sur l’expérience universelle de ce vécu et sur la possibilité de vivre la mort différemment. À un moment donné, je me suis dit : « Je vais arrêter d’y penser, je vais agir maintenant ». Et je vais voir si cela résonne auprès des autres, et visiblement, cela parle, explique-t-elle.

C’est ainsi qu’en 2022, après plusieurs années de recherches, de formation et de maturation, elle a fondé Le Cerf Blanc. Une maison funéraire conçue pour accueillir la mort d’une manière nouvelle et offrir un cadre plus humain. Le nom n’a pas été choisi au hasard. Dans la mythologie celte, le cerf blanc est un animal psychopompe qui guide les âmes vers l’au-delà. De plus, le cerf blanc éveille immédiatement l’imaginaire. Nous aimons les histoires, elles peuvent même apporter du réconfort parfois, confie Kate.

Elle juge essentiel que cet animal hautement symbolique puisse parler à tous les âges de la famille. Elle déplore que les enfants soient trop souvent exclus et mal accompagnés en période de deuil. Sa philosophie consiste à accueillir les personnes endeuillées, quel que soit leur âge, tout en leur offrant soins, recueillement et découvertes à travers les arts vivants. La maison accueille également des expositions temporaires, des concerts, des soirées de rencontres et d’autres explorations artistiques, insufflant une énergie vivante au lieu.

Ces propositions visent à relier les vivants et les morts par la conscience du lien et la beauté du geste, transformant l’espace funéraire en lieu de réflexion, de sens et de création, explique l’hôtesse du Cerf Blanc, attachée à ce que chacun s’y sente comme chez soi. La décoration est empreinte de délicatesse et de soin, reflet de la fibre artistique de la graphiste qu’elle fut pendant 20 ans. Je n’ai jamais aimé l’expression « entrepreneuse de pompes funèbres ». Pourtant, je suis souvent obligée de l’employer, sinon les gens ne comprennent pas ce que je fais, confie Kate avec un sourire.

Elle préfère être qualifiée d’accompagnante funéraire. Kate Houben précise qu’elle ne se considère pas comme une entreprise, mais comme une personne qui prodigue des soins à la personne endeuillée et à ses proches. Je m’interroge sur le fait que nous déléguions parfois à d’autres les obsèques d’une personne que nous avons aimée toute notre vie. Elle se souvient d’une entreprise de pompes funèbres française qui disait : « Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de tout et vous pouvez continuer à travailler jusqu’au jour des funérailles. » C’est précisément le contraire de ce qu’elle cherche à promouvoir.

Pour elle, il est fondamental de ne pas déléguer et de participer pleinement aux différentes étapes du processus d’adieu d’un proche. Je pense que dans des moments aussi importants, la distance est vraiment à proscrire. Kate Houben accompagne les familles et les proches à travers les différentes phases qui jalonnent les funérailles d’une personne. Il lui arrive de rencontrer les proches et la personne avant son décès. Son approche est holistique ; elle prend soin du corps, elle offre de la lenteur et une présence attentive à la famille, afin de comprendre au mieux leurs besoins et d’établir une relation de confiance.

L’accompagnante funéraire se charge également des démarches administratives et de l’organisation de la célébration. Elle travaille seule, mais ne se sent jamais véritablement isolée. Mon équipe, ce sont la famille et les proches, et nous faisons cela ensemble, explique Kate. Grâce à sa démarche, elle espère que les proches prendront conscience de l’importance de ces moments. Certains ont besoin de voir le défunt, de réaliser certains gestes d’adieu, éventuellement d’aider Kate à habiller et à envelopper le corps dans un linceul, à porter le cercueil à plusieurs, à participer d’une manière ou d’une autre à la célébration.

C’est fondamental de faire ces choses, car quand on participe, on vit les choses, et quand on est spectateur, on ne les vit pas forcément de la même manière, estime-t-elle. Cette autre philosophie du deuil permet, d’une certaine manière, de réhabiliter la présence, le lien et les gestes autrefois prodigués à domicile. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, on mourait à la maison. L’univers hospitalier a quelque peu retiré la mort de nos foyers.





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