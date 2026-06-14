Le chanteur américain Oliver Tree parmi les six victimes d'un crash d'hélicoptère à Rio

Le chanteur américain Oliver Tree et cinq autres personnes, dont un producteur de musique brésilien et un youtubeur argentin, ont perdu la vie dans un crash d'hélicoptère à Rio de Janeiro lors d'une tournée au Brésil.

Le monde de la musique est en deuil après la tragique disparition du chanteur américain Oliver Tree , mort dans un crash d'hélicoptère survenu dimanche à Rio de Janeiro, au Brésil.

L'artiste, âgé de trente et un ans, se trouvait dans le pays dans le cadre d'une tournée mondiale. Il était à bord d'un des deux appareils qui sont entrés en collision en plein vol, selon une source policière citée par l'AFP. Les six occupants des deux hélicoptères ont péri dans l'accident, mais les corps n'ont pas encore été formellement identifiés en raison de graves brûlures.

Parmi les autres victimes figurent un producteur de musique brésilien, un réalisateur de clips argentin et le youtubeur argentin Gaspar Prim, connu sous le pseudonyme de 'Gaspi'





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