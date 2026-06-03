Le chef de la police de Hampshire présente ses excuses pour la manière dont Henry Nowak a été traité

Le chef de la police du comté de Hampshire, au Royaume-Uni, a présenté ses excuses pour la manière dont le jeune étudiant de 18 ans, Henry Nowak, a été traité. Le jeune homme a été menotté alors qu'il était en train de mourir après avoir été poignardé dans la rue. Alexis Boon, le chef de la police du comté de Hampshire, ne démissionnera pas malgré la publication de vidéos de caméras corporelles choquantes pour le Royaume-Uni. Sur ces vidéos, on peut voir comment les agents ont traité Henry Nowak comme un suspect après que son meurtrier ait prétendu être lui-même victime d'une attaque raciste. Henry Nowak a été arrêté et menotté.

Le chef de la police du comté de Hampshire , au Royaume-Uni, a présenté ses excuses pour la manière dont le jeune étudiant de 18 ans, Henry Nowak , a été traité.

Le jeune homme a été menotté alors qu'il était en train de mourir après avoir été poignardé dans la rue. Alexis Boon, le chef de la police du comté de Hampshire, ne démissionnera pas malgré la publication de vidéos de caméras corporelles choquantes pour le Royaume-Uni. Sur ces vidéos, on peut voir comment les agents ont traité Henry Nowak comme un suspect après que son meurtrier ait prétendu être lui-même victime d'une attaque raciste. Henry Nowak a été arrêté et menotté





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