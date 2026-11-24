Le CHU Gand bannit Go Church suite à une culte clandestin. Un examen judiciaire en cours explore les accusations de manipulation de jeunes vulnérables par ce réseau religieux controversé.

Le CHU Gand a officiellement interdit toute activité de l'organisation Go Church sur ses premises suite à un culte non autorisé organisé ce week-end. Cette mesure décisive intervient dans le contexte d'un examen judiciaire en cours contre le groupe religieux, rendu public par un reportage de l'émission Pano de la VRT. L'événement s'est déroulé sans l'accord préalable de l'hôpital universitaire, provoquant une réponse immédiate et ferme de la direction.

Une cérémonie secrète sur le site hospitalier

Un service religieux s'est tenu ce dimanche dans une chapelle située sur le domaine du CHU Gand. Elien Valcke, la porte-parole de l'établissement, a confirmé que l'hôpital n'était pas informé de cet événement. Des informations trompeuses avaient été diffusées par Go Church concernant un lieu différent, créant une confusion volontaire. La chapelle est sous la gestion autonome des autorités ecclésiastiques, ce qui a permis l'accès à l'événement malgré l'absence d'autorisation hospitalière.

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Définition et activités controversées du groupe

Go Church est un mouvement religieux d'origine africaine intégré au réseau international Lighthouse Group of Churches. Cette structure mondiale compte 7.649 églises et des millions d'abonnés en ligne. Dag Heward-Mills, un évêque ghanéen, dirige la fédération et est vénéré par ses fidèles comme un prophète. Le groupe est actif dans plusieurs villes belges et attire environ 450 fidèles par semaine lors de ses réunions régulières.

Accusations de manipulation des jeunes vulnérables

L'organisation fait face à de graves accusations de manipulation des jeunes vulnérables. Le reportage Pano de la VRT a révélé que le groupe utilisait le nom de baptême Swollen Sunday pour attirer de nouveaux membres. Des informations personnelles étaient collectées après les services pour maintenir un contrôle étroit sur les participants. Ces pratiques ont déclenché un examen judiciaire approfondi par les autorités belges.

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Réactions officielles et conséquences juridiques

Elien Valcke a insisté sur la position de neutralité de l'hôpital face à cette initiative non autorisée. Le CHU Gand a convenu avec les autorités religieuses locales de suspendre toutes les futures réunions sur le site. L'évêque Bert Vanderhaeghen a admis être au courant de l'événement après coup. Il a précisé que le prêtre local avait autorisé la cérémonie uniquement pour ce jour spécifique sans intention de poursuite.

Prochaines étapes et surveillance renforcée

Les autorités hospitalières intensifient la surveillance de leurs premises pour prévenir tout nouvel incident similaire. L'interdiction reste en vigueur jusqu'à l'issue de l'enquête judiciaire en cours. Cette décision protège l'intégrité du site tout en respectant les procédures légales en cours. Le public reste informé des développements futurs via les canaux officiels du CHU Gand.