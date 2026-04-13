Le CIN-NIC conteste les conclusions d'une étude sur les malades de longue durée

Le Collège Intermutualiste National belge (CIN-NIC) remet en question la représentativité et la méthodologie d'une étude portant sur les personnes reconnues comme malades de longue durée. L'organisation souligne les biais de l'échantillon, les faiblesses méthodologiques et les évolutions récentes dans la prise en charge des patients, rendant les conclusions obsolètes.

L'article de presse, initialement publié dans un quotidien flamand, portait sur un échantillon de 290 personnes considérées comme malades de longue durée et bénéficiant d'une allocation. Cependant, le Collège Intermutualiste National belge ( CIN-NIC ) conteste la représentativité de cet échantillon, remettant en question les conclusions qui en découlent. Selon le CIN-NIC , l'échantillon présentait un biais significatif, car il ne reflétait pas fidèlement la diversité des pathologies et des situations des personnes malades. Cette sélection limitée excluait notamment certaines pathologies, telles que le cancer, qui présentent des pronostics et des parcours de soins spécifiques. Par conséquent, les résultats obtenus ne pouvaient pas être généralisés à l'ensemble des patients en incapacité de longue durée.

Le CIN-NIC, par la voix de sa vice-présidente Elise Derroitte, souligne également les faiblesses méthodologiques de l'étude. L'évaluation des troubles mentaux, ainsi que des pathologies du dos et des articulations, des conditions fréquemment rencontrées dans l'échantillon, est particulièrement complexe et dépend fortement du contexte et de la période de référence. L'article critique également l'utilisation de la prise de médicaments comme critère d'évaluation de la maladie. Considérer les personnes ne prenant pas de médicaments comme 'non malades' est une simplification excessive et erronée, notamment dans le cas des troubles mentaux où la médication n'est pas toujours le seul ou le principal traitement. Le rapport de 2020 a été critiqué sur sa méthodologie, et cela a contribué à l'absence de publication dudit rapport. Les contrôles sont censés être réalisés dans les 30 jours suivant le diagnostic initial par la mutuelle. Au-delà de ce délai, les résultats perdent leur pertinence en raison de l'évolution de l'état de santé des patients. La vice-présidente met l'accent sur le fait que la situation des patients évolue constamment, et comparer les diagnostics à six ou dix mois d'intervalle n'est pas fiable. De plus, les mutuelles ont comparé les résultats du rapport à des chiffres plus récents. En 2024, il a été constaté que les médecins-contrôleurs rendent un avis différent de celui des mutuelles dans seulement 0 à 5,5% des cas, ce qui est une variation normale dans l'interprétation médicale entre praticiens. La méthodologie utilisée était donc biaisée et non représentative de la réalité des personnes malades.

De plus, le CIN-NIC met en avant les évolutions majeures intervenues dans la gestion des personnes en incapacité de longue durée depuis la réalisation du rapport en 2019. L'organisation souligne que les changements structurels introduits avec le programme Retour au travail à partir de 2022 ont profondément modifié la prise en charge des patients. Désormais, après seulement quatre mois, la capacité résiduelle de travail est évaluée, et une orientation vers des coordinateurs Retour au travail est envisagée. L'amélioration de la communication entre le médecin du travail, le médecin traitant et le médecin-conseil, grâce à la plateforme TRIO, a également contribué à une meilleure prise en charge des patients. L'INAMI (Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité) partage cette analyse. L'Institut reconnaît que le système a continué à évoluer, progressant tant en termes de qualité des évaluations que d'accompagnement des personnes en incapacité de travail. Ces améliorations rendent les comparaisons avec les données de 2019, et l'interprétation qui en a été faite, peu pertinentes et potentiellement trompeuses





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