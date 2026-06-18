Le climat, un enjeu majeur pour l'habitabilité de notre planète

Les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, remettant en question l'habitabilité de notre planète. Pour Laurent Neyret, le climat doit devenir une question à discuter au même titre que nos droits fondamentaux car les deux sont intrinsèquement liés. Il plaide pour une vie prospère permettant à l'individu de vivre ses droits fondamentaux, non garantis dans le cadre de la survie. Il faut également mettre fin aux discours présentant l'écologie comme une contrainte, car le changement climatique porte atteinte à la vie humaine et doit être traité en tant que tel.

D'après l'observatoire européen Copernicus, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, autrefois rares, remettant en question l' habitabilité de notre planète. Dans d'autres pays comme l'Inde, les vagues de chaleur ont déjà causé la mort de milliers de personnes cette année.

Pour Laurent Neyret, le climat devrait être discuté au même titre que nos droits fondamentaux car les deux sont intrinsèquement liés. Selon lui, la question du climat est trop souvent abordée en termes de survie, mais il plaide pour une vie prospère permettant à l'individu de vivre ses droits fondamentaux, non garantis dans le cadre de la survie.

Il faut également mettre fin aux discours présentant l'écologie comme une contrainte, car le changement climatique porte atteinte à la vie humaine et doit être traité en tant que tel. Les questions environnementales sont souvent placées au second plan des discussions politiques, alors que le climat constitue un aspect essentiel de la vie humaine. L'inscription de la question environnementale dans le droit est donc une étape essentielle pour sa reconnaissance.

Pour ce juriste français, l'inscription de la notion d'écocide dans la loi de certains États pourrait entraîner des changements de mentalité au sein de la sphère du droit international





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