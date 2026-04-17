Le Club Bruges écrase Benfica et atteint une finale historique en Youth League

L'équipe U19 du Club Bruges a réalisé un exploit retentissant en battant Benfica 3-1 pour se qualifier pour la finale de la Youth League, marquant une première historique pour le football belge.

Le parcours exceptionnel des jeunes talents du Club Bruges dans la prestigieuse UEFA Youth League a atteint son apogée avec une victoire éclatante contre Benfica , se qualifiant ainsi pour la finale de la compétition. Après avoir successivement tenu tête et battu des géants européens tels qu'Arsenal, Barcelone, le Bayern Munich et l'Atletico Madrid, les protégés du club flamand ont ajouté le nom de Benfica à leur liste de scalp prestigieux.

Cette prouesse est d'autant plus remarquable qu'elle représente une première historique pour le football belge, aucune équipe nationale n'ayant jamais réussi à atteindre la finale de cette compétition réservée aux équipes de jeunes. Dès le coup d'envoi, les jeunes Brugeois ont fait preuve d'une résilience admirable face à une équipe de Benfica particulièrement entreprenante. Les joueurs lusitaniens ont exercé une pression constante, cherchant à prendre l'ascendant dès les premières minutes. Cependant, la défense brugeoise, soudée et organisée, a su repousser les assauts successifs, limitant les occasions franches pour les Portugais. Juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, un moment décisif allait faire basculer la rencontre. Tobias Lund Jensen, par son activité incessante dans la surface de réparation, a provoqué un penalty. L'arbitre, après consultation du VAR, a validé la faute commise par Miguel Figueiredo. Le capitaine Laurens Goemaere s'est présenté face au point de penalty et, malgré une première tentative repoussée, a réussi à ajuster le tir au deuxième essai, ouvrant le score pour le Club Bruges à la 37e minute. Dans les ultimes instants de la première période, Benfica a cru égaliser, mais la frappe de Gonçalo Oliveira est venue heurter le poteau, laissant les Brugeois mener d'un but à la pause. La seconde mi-temps a vu le Club Bruges déployer un football plus conquérant et efficace. La défense bien en place a permis de lancer des contres rapides et tranchants. C'est ainsi qu'Andre Garcia a démontré toute sa vélocité et sa technique en transperçant la défense de Benfica pour inscrire le deuxième but à la 57e minute, doublant ainsi l'avantage de son équipe. La domination brugeoise s'est confirmée sur un coup de pied arrêté. Sur un corner bien tiré, Yanis Musuayi s'est montré le plus prompt pour reprendre le ballon et marquer le troisième but à la 67e minute, scellant pratiquement la victoire. Benfica, malgré le score, n'a pas baissé les bras et a réussi à réduire l'écart en fin de match, sur un malheureux autogoal de Wout Verlinden dans le temps additionnel (90e+2). La fin de partie a également été marquée par des expulsions de part et d'autre, Jakke Van Britsom et Tiago Freitas recevant un second carton jaune, témoignant de l'intensité de la rencontre. Cette qualification historique fait écho aux deux demi-finales atteintes par Anderlecht en 2015 et 2016, mais le Club Bruges va désormais plus loin, en inscrivant son nom en lettres d'or dans l'histoire du football belge. L'équipe 'noir-jaune-rouge' s'apprête à disputer une finale inédite pour le football national. Pour soulever le trophée, un nouvel exploit sera nécessaire face à un adversaire de taille, que ce soit le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, futurs finalistes de cette édition de la Youth League





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