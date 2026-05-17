Le Club Bruges écrase l'Union Saint-Gilloise et se rapproche du titre

Grâce à un score sans appel de 5-0, le Club Bruges domine le championnat belge et peut être sacré champion dès son prochain match à Malines.

Le championnat belge a été le théâtre d'un affrontement dont tout le monde parlait ce dimanche. Le Club Bruges et l' Union Saint-Gilloise se sont affrontés dans un match qui avait tous les airs d'une finale anticipée pour le titre de la Jupiler Pro League .

Ce choc, prévu pour le compte de la huitième journée des Champions Playoffs, devait être un duel serré entre deux des meilleures équipes du pays. Cependant, le scénario a rapidement basculé pour devenir une véritable démonstration de force. Ce qui était annoncé comme un combat entre titans s'est transformé en une victoire écrasante pour les Brugeois, qui ont infligé une manita humiliante à leurs adversaires bruxellois.

Le score final de 5-0 témoigne de la supériorité tactique et technique du Club Bruges durant l'intégralité de la rencontre, laissant l'Union Saint-Gilloise sans réponse face à une machine offensive parfaitement huilée. Dès les premières minutes, l'intention du Club Bruges était claire : prendre le contrôle du jeu et étouffer l'adversaire. Chrístos Tzolis a été l'un des premiers à tenter sa chance dès la troisième minute, même si son tir a manqué de précision.

La pression s'est intensifiée avec des corners dangereux provoqués par Hugo Siquet et des tentatives de tête d'Aleksandar Stanković. Le tournant du match est survenu à la trente-et-unième minute grâce à un geste technique exceptionnel de Hans Vanaken. D'une frappe lointaine et précise, le milieu de terrain a logé le ballon directement dans la lucarne, ouvrant ainsi le score. Ce but a brisé la résistance mentale de l'Union.

Quelques minutes plus tard, Joaquin Seys a profité d'une passe décisive de Siquet pour doubler la mise, se retrouvant seul dans le petit rectangle. Alors que l'Union tentait de réagir via un coup franc de Zeneli, le gardien Dani van den Heuvel s'est interposé avec brio. Juste avant la pause, Vanaken a scellé la domination de la première période en marquant de la tête sur un corner, portant le score à 3-0 et plongeant les visiteurs dans le doute.

Au retour des vestiaires, l'Union Saint-Gilloise a tenté de revenir dans la partie avec plus d'agressivité. Des joueurs comme Ousseynou Niang et Kevin Mac Allister ont multiplié les tentatives, mais le manque de précision dans le dernier geste a été fatal. Mateo Biondić a même touché la barre transversale après avoir été stoppé par van den Heuvel, manquant ainsi l'opportunité de relancer le suspense. Malgré ces efforts, le Club Bruges est resté maître de son destin.

En fin de match, Tzolis a ajouté un quatrième but après une course impressionnante partant de son propre camp. L'Union a cru sauver l'honneur grâce à un retourné acrobatique de Mac Allister, mais l'arbitre a annulé le but pour un hors-jeu. Finalement, Carlos Forbs a conclu la soirée avec un tir placé chirurgical à la quatre-vingt-quatorzième minute, fixant le score définitif à 5-0. Cette victoire éclatante change radicalement la donne pour la suite de la compétition.

Le Club Bruges dispose désormais d'une avance confortable de quatre points en tête du classement. Cette situation place les Brugeois dans une position idéale, puisqu'ils peuvent mathématiquement être sacrés champions dès jeudi prochain. Le rendez-vous est pris à Malines, où une victoire permettrait au club de célébrer son titre prématurément. La performance collective affichée dimanche montre que Bruges est actuellement dans une forme étincelante, alliant une défense solide et une attaque dévastatrice.

L'Union Saint-Gilloise, de son côté, devra tirer les enseignements de ce revers cinglant pour tenter de sauver sa saison, bien que le chemin vers le titre semble désormais très ardu face à un adversaire aussi dominant





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