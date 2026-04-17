Le Club Bruges écrit l'histoire et se qualifie pour la finale de la Youth League

Le Club Bruges devient la première équipe belge à atteindre la finale de la Youth League après sa victoire 1-3 contre Benfica. Les jeunes Belges affronteront le Real Madrid.

Le Club Bruges a écrit une page d'histoire en se qualifiant pour la finale de la Youth League , s'imposant 1-3 face à Benfica lors d'une demi-finale disputée à Lausanne, en Suisse. Cette victoire historique propulse le Club Bruges en finale de la principale compétition européenne de clubs réservée aux moins de 19 ans, une première pour un club belge.

Le parcours des jeunes Brugeois dans cette compétition est tout simplement exceptionnel, marquant les esprits par leur détermination et leur talent. La rencontre a débuté de manière prometteuse pour les Brugeois. Laurens Goemaere, capitaine de l'équipe, a ouvert le score sur penalty à la 37e minute. Après une intervention du VAR, le penalty a été accordé pour une faute commise par Miguel Figueiredo sur Tobias Lund Jensen. Goemaere, malgré une première tentative repoussée par le gardien de Benfica, Diogo Ferreira, a réussi à transformer l'occasion dès sa deuxième tentative, donnant l'avantage à son équipe. En seconde période, la domination brugeoise s'est confirmée. À la 57e minute, bien que les Portugais aient réclamé une main de Mohamed Galal Elbay dans la surface, ce fut sur l'action qui a suivi que Bruges a creusé l'écart. Andre Garcia, auteur d'une percée solitaire depuis le milieu de terrain, a déjoué la défense portugaise pour inscrire le deuxième but des siens. Yanis Musuayi a ensuite ajouté un troisième but, validé par le VAR après une première annulation pour hors-jeu, suite à un centre de Jensen depuis le flanc gauche. Ce but inscrit à la 67e minute a semblé sceller le sort de la rencontre, face à une équipe de Benfica réputée pour sa puissance offensive, ayant marqué 38 buts, un record, en neuf rencontres précédentes et toujours au moins trois buts par match. La défense brugeoise, malgré sa solidité, a finalement cédé dans le temps additionnel sur un but contre son camp malheureux de Wout Verlinden à la 90e+2 minute. La tension a également monté en fin de match avec les exclusions de Tiago Freitas et Jakke Van Britsom (90e+9), témoignant de l'intensité de la confrontation. Le chemin parcouru par le Club Bruges jusqu'à cette finale est véritablement légendaire. Sous la houlette de leur entraîneur Jonas De Roeck, ces jeunes talents ont accompli des exploits remarquables. Leur parcours est jalonné de victoires prestigieuses contre des clubs européens de renom. Ils ont successivement éliminé les équipes U19 du Bayern Munich (0-3), de Barcelone (2-0) et d'Arsenal (2-1) lors de la phase de groupes, avant de réaliser un quart de finale impressionnant face à l'Atlético Madrid, s'imposant largement 0-4. Ces performances témoignent d'une force collective et d'une maturité tactique exceptionnelles pour leur âge. Désormais, les jeunes Brugeois se préparent à affronter un géant européen en finale : le Real Madrid. Les Madrilènes ont eux-mêmes validé leur ticket pour la finale après avoir éliminé le Paris Saint-Germain lors d'une séance de tirs au but haletante. La finale de la Youth League, qui promet d'être un spectacle footballistique de haut vol, se déroulera le lundi 20 avril à Lausanne, avec un coup d'envoi prévu à 18h45. Ce rendez-vous historique représente l'apogée d'une saison exceptionnelle pour le Club Bruges et une opportunité unique pour ces jeunes joueurs de marquer l'histoire du football belge





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Youth League Club Bruges Benfica Finale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ligue des Champions : Le Real Madrid en quête de rachat face au Bayern MunichSuivez le match retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid en direct dès 20h10 sur RTL Club et RTL Play. Les compositions des deux équipes sont révélées, avec des enjeux majeurs pour le club madrilène.

Read more »

Suivez le match en direct dès 20h10 sur RTL Club et RTL playNe manquez pas le match en direct diffusé sur RTL Club et RTL play à partir de 20h10.

Read more »

Beveren Champion et Courtrai en D1 : Le Verdict de la Challenger Pro LeagueLe SK Beveren sacré champion et le KV Courtrai promu en Pro League, tandis que la lutte pour les Promotion Play-offs et le maintien bat son plein, dans un contexte d'incertitude quant à l'avenir du championnat.

Read more »

Le Fresco Monumental de Laure Prouvost Inaugure à la Nouvelle Kunsthal BRUSK de BrugesLa kunsthal BRUSK de Bruges dévoile un gigantesque fresco de 350 m² de l'artiste française Laure Prouvost, intitulé 'The Whispering Walls. Rêve'. Cette œuvre monumentale, réalisée par une équipe entièrement féminine, rend hommage à l'histoire de Bruges et à la puissance des femmes, avec des références subtiles à l'art, à la musique et à l'architecture locale. Le maire compare l'œuvre à la Chapelle Sixtine, et les premières expositions temporaires ouvriront le 8 mai.

Read more »

'On se trouve les yeux fermés' : Youri Tielemans et Amadou Onana rayonnent avec Aston Villa en Europa League'Nous sommes très contents. On a bien joué ce jeudi. C’est surtout la manière qui est importante. À l’aller, nous...

Read more »

Le Club Bruges écrase Benfica et atteint une finale historique en Youth LeagueL'équipe U19 du Club Bruges a réalisé un exploit retentissant en battant Benfica 3-1 pour se qualifier pour la finale de la Youth League, marquant une première historique pour le football belge.

Read more »