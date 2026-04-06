Le Club Bruges s'impose face à Anderlecht après une rencontre à rebondissements

Le Club Bruges remporte la victoire face à Anderlecht avec un score de 4-2, après une première mi-temps dominée par les Brugeois et une seconde période où Anderlecht a tenté une remontée. Bruges revient à un point de l'Union Saint-Gilloise.

Dès les premières minutes de jeu, l'équipe d' Anderlecht , surnommée les Mauves, s'est retrouvée sous forte pression face à un Club Bruges conquérant et déterminé. Les Brugeois ont rapidement mis la pression, se montrant dangereux dès les corners et frôlant l'ouverture du score. La défense d' Anderlecht , constamment sollicitée, a finalement cédé peu avant la quinzième minute.

Kyriani Sabbe, laissé libre dans l'axe, a profité de l'espace pour inscrire un superbe but d'une frappe lointaine, ouvrant ainsi le score (1-0, 15'). Le portier d'Anderlecht, Colin Coosemans, a bien tenté d'empêcher Hans Vanaken de creuser l'écart, mais il n'a pu rien faire quelques instants plus tard, sur le corner suivant, transformé par Aleksandar Stankovic (2-0, 29').\L'équipe d'Anderlecht, dépassée et dominée dans tous les secteurs du jeu, a continué de souffrir et a encaissé un troisième but avant la mi-temps. Christos Tzolis, profitant d'une faille dans la défense, s'est infiltré aisément sur le flanc gauche pour tromper Coosemans (3-0, 37'). La première mi-temps a été un cauchemar pour Anderlecht, avec une performance en deçà des attentes, caractérisée par un manque d'engagement et de réactivité. Au retour des vestiaires, Anderlecht a affiché un visage différent, montrant une réelle volonté de se reprendre. Thorgan Hazard a réduit l'écart en exploitant un ballon relâché par Simon Mignolet, le gardien brugeois. Quelques minutes plus tard, Mario Stroeykens a manqué une occasion en or, mais le deuxième but d'Anderlecht est finalement arrivé dans le temps additionnel, grâce à Mihajlo Cvetkovic, parfaitement servi par Yari Verschaeren (3-2, 90 + 1').\Malgré ce sursaut d'orgueil en seconde période, le suspense n'aura duré que très peu de temps. Romeo Vermant a rapidement scellé le score final pour Bruges (4-2, 90 + 4'). Le Club Bruges a ainsi assuré l'essentiel, après une première mi-temps maîtrisée et une seconde plus difficile. Cette victoire leur permet de revenir à un point de l'Union Saint-Gilloise, qui s'était imposée face à Saint-Trond. Anderlecht, quant à lui, devra analyser en profondeur sa première mi-temps catastrophique, où l'équipe n'a tout simplement pas existé, pour comprendre ses erreurs et envisager l'avenir avec plus d'assurance. Les supporters des Mauves espéraient une réaction immédiate mais le match a prouvé que des lacunes défensives et un manque de cohésion persistent. La réaction en seconde période, bien que tardive, a cependant montré le potentiel de l'équipe, laissant entrevoir des améliorations futures, mais il faudra se montrer plus consistant pour espérer rivaliser avec les meilleures équipes du championnat





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