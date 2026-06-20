L'État belge a versé plus de 27 millions d'euros à Engie et Luminus suite aux clauses du 'Phoenix deal' pour Doel 4 et Tihange 3.

Le gouvernement fédéral belge se retrouve dans une situation financière délicate concernant la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaire s Doel 4 et Tihange 3.

Pour assurer la stabilité énergétique du pays, l'État a conclu un accord complexe, connu sous le nom de 'Phoenix deal', à la fin de l'année 2023 sous le mandat du gouvernement De Croo. Selon les termes de cet accord, l'État belge est devenu copropriétaire des deux installations à hauteur de 45 pour cent, partageant la propriété avec Engie-Electrabel, également détenteur de 45 pour cent, et Luminus, qui possède les 10 pour cent restants.

Cependant, cette stratégie de sécurisation énergétique s'avère coûteuse à court terme. Les chiffres récents révèlent que le gouvernement a déjà dû verser plus de 27 millions d'euros aux entreprises Engie et Luminus pour compenser les pertes d'exploitation, transformant ce qui devait être une source de revenus en une charge financière immédiate pour les contribuables belges. Le mécanisme financier mis en place est particulièrement avantageux pour les opérateurs privés.

L'accord prévoit en effet un rendement garanti de 7 pour cent pour Engie et Luminus. Plus critique encore, l'État s'est engagé à intervenir financièrement si le prix du marché de l'électricité descend en dessous d'un prix garanti, appelé 'strike price', fixé à 90,13 euros par mégawattheure.

Bien que la vente d'électricité produite par Doel 4 et Tihange 3 ait rapporté près de 31 millions d'euros à l'État, les obligations contractuelles ont forcé le gouvernement à reverser 58 millions d'euros aux partenaires privés. Le résultat net pour les six premiers mois de cette extension est donc négatif, avec un coût supplémentaire de 27 millions d'euros.

Le ministre fédéral de l'Énergie, Mathieu Bihet, a tenté de renégocier ce prix garanti à la baisse pour limiter l'exposition financière du pays, mais les discussions avec Engie ont malheureusement échoué à la fin du mois de novembre. Au-delà des pertes opérationnelles, l'investissement initial dans la modernisation des centrales soulève de graves interrogations. L'État belge doit assumer 45 pour cent des coûts de mise à niveau technique, un montant estimé à environ un milliard d'euros pour la part publique seule.

Ces chiffres proviennent des calculs d'Engie-Electrabel, l'opérateur historique qui gère les sites depuis des décennies. Cette situation crée un conflit d'intérêts potentiel, car Engie est le seul acteur à posséder une connaissance précise des coûts réels. Des sources proches du dossier suggèrent que l'entreprise aurait tendance à gonfler les factures en appliquant des normes de sécurité excessivement coûteuses ou en engageant des bureaux d'études et des consultants à des tarifs exorbitants.

En augmentant artificiellement le coût de l'investissement, Engie s'assure non seulement un remboursement plus élevé, mais renforce également la rentabilité de son investissement grâce au rendement garanti. Il est important de noter qu'Engie n'était initialement pas favorable à l'extension de la durée de vie de ces réacteurs, préférant se désengager du secteur nucléaire pour éviter les risques financiers et environnementaux associés.

En acceptant l'entrée de l'État comme copropriétaire et en obtenant des garanties de prix, l'entreprise a réussi à transférer une grande partie du risque financier sur les épaules des contribuables. Si les prix du marché s'envolent, l'État récupérera une partie des superprofits, mais dans le scénario actuel de prix bas, c'est le budget public qui comble les vides.

Malgré ces critiques, les défenseurs du projet, dont l'ancien Premier ministre De Croo et son ancienne ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten, soutiennent que sur une période de dix ans, les revenus pourraient s'élever à plusieurs milliards d'euros, rendant l'opération rentable à long terme. Néanmoins, cette perspective dépend entièrement de la fluctuation des marchés de l'énergie et de la capacité du gouvernement actuel à limiter les dérives financières des partenaires privés





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