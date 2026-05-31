Le coût prohibitif d'un voyage belge pour la Coupe du Monde 2026

Analyse détaillée des dépenses nécessaires à un supporter belge pour assister aux matchs aux États‑Unis, incluant transport, hébergement, restauration et billets, et exploration des solutions collectives pour réduire le budget.

Assister à la Coupe du Monde 2026 aux États‑Unis s'annonce comme un véritable défi financier pour les supporters belges. Depuis le lancement de la billetterie dynamique , la FIFA ajuste le prix des places en fonction de la demande, un système qui a été étudié de près par la justice américaine pour son caractère potentiellement discriminatoire.

Emiliano Bonfigli, analyste spécialisé dans les coûts de déplacement, a simulé le budget nécessaire à un fan belge souhaitant suivre le tournoi des Diables rouges du stade d'ouverture jusqu'à la finale. Selon ses calculs, le billet d'avion aller‑retour depuis Bruxelles se situe autour de 815 euros en basse saison, mais peut grimper rapidement en fonction des fluctuations du marché aérien.

L'hébergement représente un poste de dépense tout aussi important, avec un tarif moyen de 300 dollars la nuit pour un hôtel de catégorie moyenne. En ajoutant les repas, estimés entre 100 et 150 dollars par jour, ainsi que les frais de restauration sur place, le coût quotidien dépasse les 200 dollars.

Pour une semaine complète, le total atteint approximativement 3500 dollars, soit près de 3300 euros, un montant qui place l'expérience hors de portée de nombreux supporters au revenu moyen belge. Certains clubs de supporters ont déjà annulé leurs projets de déplacement après avoir constaté que le budget total, confort standard compris, pouvait dépasser les 10000 euros pour la seule phase de poules.

Cette situation soulève des questions d'équité et de accessibilité, d'autant plus que la Coupe du Monde 2026 sera la première à se dérouler sur trois pays hôtes, augmentant les déplacements inter‑états et les coûts logistiques. En réponse à ces défis, plusieurs associations de fans proposent des solutions collectives, comme le partage de logements, le covoiturage ou la recherche de sponsors locaux afin de réduire la facture individuelle.

D'autres suggèrent de profiter des diffusions officielles et des fan zones installées dans les grandes villes belges, qui offrent une ambiance de stade à moindre coût. Malgré ces alternatives, le désir d'assister aux matchs en direct reste fort, notamment pour les supporters qui souhaitent soutenir les Diables rouges lors des confrontations décisives contre les grandes puissances du football mondial.

L'enjeu financier devient ainsi un facteur déterminant dans la capacité des supporters belges à vivre pleinement l'événement sportif le plus suivi au monde, et pourrait influencer la manière dont les fédérations nationales et les organisateurs conçoivent les futures stratégies de billetterie afin de garantir une participation plus inclusive





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