Le collège communal s'oppose à la construction de tours dans le bois de la Héronnière

Le collège communal rejette le projet de construction de trois tours de sept étages dans le bois de la Héronnière, invoquant la préservation du corridor écologique, la présence d'espèces protégées et l'impact paysager. Le promoteur envisage un recours.

Le collège communal s'oppose fermement à la construction de trois tours de sept étages dans le bois de la Héronnière, estimant que ce site doit être préservé en raison de son statut de corridor écologique .

Benoît Raucent, échevin de l'urbanisme (Les Engagés), souligne que plusieurs espèces protégées ont été recensées dans ce bois, situé en zone d'habitat, et que le promoteur aurait dû obtenir une dérogation à la loi sur la conservation de la nature pour mener son projet à bien. Or, le Département de la Nature et des Forêts a refusé cette dérogation, renforçant ainsi la position des autorités communales.

Le collège critique également l'impact paysager de ces immeubles de 27 mètres, qui dépasseraient la cime des arbres sur la partie haute du bois. En outre, l'accessibilité principalement automobile du site, éloigné des magasins et des gares, pose problème. Début février, le promoteur annonçait son intention d'introduire un recours auprès du gouvernement wallon en cas de décision défavorable





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