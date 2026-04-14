Le Colza, un allié précieux pour l'agriculture wallonne

Le colza, cultivé en Wallonie depuis des années, offre des avantages économiques et environnementaux significatifs, notamment en termes de rendement, d'alimentation animale et de qualité des sols.

Michel Fastrez cultive du colza depuis une trentaine d'années. Cette fleur jaune éclatante, qui illumine nos champs au printemps, est devenue un atout précieux pour les agriculteurs. L'agriculteur affirme : 'Il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire, nous avons une excellente terre et le prix est deux à trois fois supérieur à celui des céréales actuellement. Par conséquent, c'est une culture rentable.'

Les bénéfices du colza sont multiples. Près de 95% de la production de colza en Belgique se concentre en Wallonie, représentant environ 10.000 hectares chaque année. Au-delà de son attractivité économique, cette culture présente des avantages significatifs. Adrien Deblonde, conseiller agronome pour la Société Coopérative Agricole de la Meuse, explique : 'Il y a deux usages principaux. Le premier est l'alimentation du bétail, car le colza est une excellente source de protéines, pouvant remplacer le soja importé d'autres pays.

La seconde utilisation est la production d'éthanol destiné aux biodiesels. C'est un enjeu crucial dans le contexte actuel. On produit également de l'huile de colza, même si la Belgique n'est pas le plus grand producteur mondial.' Le colza joue un rôle clé dans la qualité des sols. Il apporte du carbone et améliore la structure du sol, facilitant ainsi les cultures ultérieures.

Après une année 2025 qualifiée d'exceptionnelle, il est encore prématuré de tirer des conclusions pour la saison en cours. Adrien Deblonde souligne : 'La floraison est un peu plus précoce que d'habitude. Nous avons connu une période de températures plus douces, ce qui a favorisé l'éclosion des fleurs. Nous sommes actuellement en pleine floraison. Les petits coups de froid que nous subissons en ce moment ne sont peut-être pas idéaux. Nous observerons l'impact sur le rendement plus tard.'

La récolte est prévue aux alentours du mois de juillet. D'ici là, les champs wallons continueront d'offrir ce spectacle magnifique, ces vastes étendues jaunes qui invitent à la contemplation.

Le colza, par sa polyvalence et ses bienfaits, se positionne comme une culture d'avenir pour l'agriculture wallonne. Sa capacité à générer des revenus intéressants, à soutenir l'alimentation animale et la production d'énergies renouvelables en font un élément essentiel. De plus, son impact positif sur la qualité des sols renforce son rôle dans une agriculture durable. Les agriculteurs wallons, comme Michel Fastrez, tirent parti de cette plante aux multiples facettes, contribuant ainsi à l'économie locale et à la préservation de l'environnement.

L'adaptation de la culture aux changements climatiques et la gestion des aléas météorologiques restent des défis importants, mais les perspectives offertes par le colza semblent prometteuses. Le suivi attentif de la floraison et l'évaluation des rendements à venir seront cruciaux pour comprendre l'impact de la saison actuelle. Le colza continue d'écrire son histoire en Wallonie, une histoire teintée de jaune et d'espoir pour l'avenir de l'agriculture





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colza Agriculture Wallonie Rendement Éthanol Alimentation Animale Sols

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grève à BPost : Négociations Cruciales Ce Lundi Alors Que la Mobilisation S'étendLes travailleurs de BPost maintiennent la pression avec des actions de blocage en Wallonie et en Flandre, alors que les négociations syndicats-direction débutent ce lundi. L'enjeu porte sur les conditions de travail et la flexibilité. La grève perturbe la distribution du courrier et des colis.

Read more »

« C’est le produit star des prochains mois » : ce légume séduit de plus en plus en Wallonie, Gregory est chefTraditionnellement associées à la Flandre, les asperges gagnent aujourd’hui du terrain en Wallonie. Portée par la demande et les circuits courts, cette culture séduit de plus en plus d’exploitants. Un reportage de Charlotte Simon. Notre journaliste Mathieu Langer était aussi en direct d’une aspergeraie en Hesbaye où la récolte a commencé.

Read more »

Les violences envers les personnes LGBTQIA+ en hausse en Flandre, la Wallonie également concernéeAnxiété, angoisse, dépression, solitude : les personnes LGBTQIA+ appellent à l'aide. Leur santé mentale est fragile....

Read more »

PFAS en Wallonie : Une étude révèle une surexposition et identifie l'eau du robinet comme facteur principalUne étude de biomonitoring menée en Wallonie révèle une surexposition des résidents à des PFAS, notamment à Chièvres, Ronquières, Nandrin et Florennes. L'étude de l'ISSEP a analysé des échantillons sanguins et des questionnaires pour identifier les facteurs d'exposition. L'eau du robinet est identifiée comme le principal facteur.

Read more »

Extension du pool d'enseignants remplaçants en Fédération Wallonie-BruxellesFace au succès d'un projet pilote de pool d'enseignants remplaçants, la ministre Glatigny envisage de généraliser ce dispositif à l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Initialement déployé à Bruxelles et dans le Hainaut-Sud, il est actuellement étendu au Brabant wallon et à la région namuroise. La ministre réfléchit à cette extension dans le contexte de l'introduction du CDI pour les enseignants et de la création de groupements inter-réseaux.

Read more »

La grève chez bpost se poursuit en Wallonie : des négociations intenses, mais peu de progrèsLe mouvement de grève chez bpost, principalement en Wallonie, entre dans sa troisième semaine. Malgré des négociations entre la direction et les syndicats, qui se sont rencontrés lundi, peu de progrès ont été enregistrés. Une nouvelle réunion est prévue mardi, mais les travailleurs restent sur leurs gardes face aux propositions jugées insuffisantes.

Read more »