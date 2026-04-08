Le Conseil Central de l'Économie alerte le gouvernement contre une hausse de la TVA sur les aliments

Le Conseil Central de l'Économie (CCE) s'oppose à une éventuelle augmentation de la TVA sur les produits alimentaires, soulignant les conséquences négatives potentielles pour la consommation, l'emploi et la compétitivité. L'organe consultatif des syndicats et des employeurs appelle le gouvernement à envisager d'autres mesures fiscales.

Le Conseil Central de l' Économie (CCE), l'organe consultatif des syndicats et des employeurs, met en garde le gouvernement contre une augmentation de la TVA sur les produits alimentaires. Il considère une telle augmentation comme une mauvaise idée et analyse ses effets sur le panier de la ménagère. Cette prise de position intervient dans le cadre des discussions en cours au sein du gouvernement concernant une possible augmentation de la TVA .

Actuellement, un taux de TVA de 6 % s'applique à tous les produits alimentaires de base. Une augmentation de cette TVA ralentirait davantage la consommation des ménages – le principal moteur de notre économie – selon le CCE, avec des conséquences négatives sur la croissance économique. Les partenaires sociaux mettent également en garde contre une augmentation des achats transfrontaliers. En 2025, les consommateurs belges ont dépensé plus de 700 millions d'euros en produits alimentaires dans les pays voisins et environ 50 millions d'euros en produits d'hygiène et d'entretien ménager. Le Bureau fédéral du Plan, quant à lui, révèle qu'une augmentation de 1 point de pourcentage de la TVA aurait, à long terme, un effet négatif sur l'emploi total, entraînant la suppression de 2 600 emplois. Les recettes publiques provenant de la hausse de la TVA n'augmenteraient que de manière limitée, soit 80 millions d'euros. L'étude n'a par ailleurs pas tenu compte de l'impact de l'augmentation des achats transfrontaliers.\Le CCE demande au gouvernement de ne pas introduire de nouvelles taxes ni d'augmenter les taxes existantes – TVA et autres – afin de ne pas nuire davantage au pouvoir d'achat des ménages et à la compétitivité des entreprises. L'impact d'une telle mesure serait d'autant plus important dans le contexte actuel de forte inflation et de ralentissement économique. L'inflation persistante et la hausse des prix de l'énergie et des matières premières pèsent déjà lourdement sur les budgets des ménages. Une augmentation de la TVA sur les aliments de base ne ferait qu'aggraver la situation, en particulier pour les ménages à faibles revenus, qui consacrent une part plus importante de leurs revenus aux dépenses alimentaires. L'augmentation des achats transfrontaliers représente une perte importante pour le commerce de détail belge, qui emploie un grand nombre de personnes. Les entreprises belges seraient également désavantagées par rapport à leurs concurrents étrangers, ce qui pourrait entraîner une baisse des investissements et une détérioration de la compétitivité. \L'analyse du CCE met en lumière les multiples conséquences négatives potentielles d'une augmentation de la TVA sur les produits alimentaires. Il souligne l'importance de prendre en compte les effets sur la consommation, l'emploi, les recettes publiques et la compétitivité des entreprises. Le CCE propose au gouvernement de rechercher d'autres mesures fiscales qui ne nuiraient pas à l'économie et aux citoyens. Il suggère notamment d'explorer des pistes alternatives pour augmenter les recettes publiques sans alourdir le fardeau fiscal des ménages et des entreprises. Ces pistes pourraient inclure une lutte plus efficace contre la fraude fiscale, une optimisation des dépenses publiques ou une réforme fiscale plus large. Le CCE plaide pour une approche prudente et réfléchie, qui tienne compte de l'impact global des mesures prises sur l'économie et le bien-être de la population. L'objectif est de trouver un équilibre entre la nécessité de consolider les finances publiques et la nécessité de soutenir la croissance économique et le pouvoir d'achat des citoyens





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