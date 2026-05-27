Le conseil de reconstruction de Gaza dirigé par Trump peine à lever des fonds

Un conseil censé être dirigé par Donald Trump pour reconstruire Gaza n'a reçu aucun financement du fonds administré par la Banque mondiale, selon le Financial Times. Les dons sont versés directement sur un compte JPMorgan, mais les grandes nations européennes boudent le forum.

Le conseil de reconstruction de Gaza , censé être dirigé personnellement par Donald Trump , y compris après son départ de la Maison Blanche, n'a toujours pas reçu le moindre dollar du fonds administré par la Banque mondiale et approuvé par l'ONU, selon le Financial Times qui cite quatre sources proches du dossier.

Ce conseil, créé pour coordonner les efforts de reconstruction dans la bande de Gaza dévastée par la guerre, devait initialement puiser dans un fonds multilatéral. Mais faute de contributions, il a dû se tourner vers des dons directs. Le porte-parole du conseil a indiqué que les fonds étaient versés sur un compte ouvert à la banque JPMorgan, contournant ainsi les mécanismes internationaux traditionnels.

Le ticket d'entrée pour obtenir un siège permanent au sein de ce forum est fixé à un milliard de dollars. Cependant, les grandes nations européennes bouclent cette initiative, qui accorde une large place aux partenaires historiques des Etats-Unis au Moyen-Orient, aux alliés idéologiques de Donald Trump et aux petits pays désireux d'attirer son attention. Récemment, le président indonésien Prabowo Subianto a exclu que son pays paie le milliard de dollars réclamé, invoquant d'autres priorités budgétaires.

Selon le FT, de petits versements ont permis de financer le bureau du Haut représentant Nikolaï Mladenov, mais sans donner de véritable impulsion au projet. Les Emirats arabes unis ont accordé 100 millions de dollars pour former une nouvelle force de police à Gaza, mais ces fonds restent gelés en raison de désaccords sur leur utilisation.

En avril, les Nations unies et l'Union européenne ont évalué à 71,4 milliards de dollars (61,3 milliards d'euros) les besoins de reconstruction pour les dix prochaines années à Gaza, selon une étude menée avec la Banque Mondiale. Ce montant colossal contraste avec les maigres contributions reçues jusqu'à présent par le conseil.

Les critiques dénoncent un manque de transparence et une politisation de l'aide, tandis que les partisans du conseil soulignent la nécessité d'une approche innovante pour relever l'un des plus grands défis humanitaires du moment. Sans un financement substantiel et rapide, la reconstruction de Gaza risque de rester lettre morte, laissant des millions de personnes sans logement, sans école et sans infrastructure de base





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