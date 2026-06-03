Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit après la prise de la forteresse libanaise par Israël

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira ce lundi sur demande de la France après la prise d'une forteresse libanaise par l'armée israélienne. Les pays élus pour siéger au Conseil de sécurité en 2027 ont été désignés.

Le Conseil de sécurité de l'ONU est composé de 15 membres, dont les cinq permanents (Etats-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni) et dix pays élus pour deux ans, renouvelés pour moitié chaque année, en respectant des règles de répartition géographique.

Trois pays concouraient cette année pour deux sièges dévolus à l'Europe de l'Ouest. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira ce lundi sur demande de la France après la prise d'une forteresse libanaise par l'armée israélienne. Lors du vote à bulletins secrets de l'Assemblée générale, le Portugal et l'Autriche ont été élus en obtenant dès le premier tour les deux-tiers des voix nécessaires (respectivement 134 et 131 voix).

L'Allemagne, qui a déjà siégé six fois au Conseil de sécurité et n'avait jamais échoué à y entrer, n'a recueilli que 104 voix. Le Zimbabwe, seul candidat pour un siège africain à pourvoir, a également été élu avec 182 voix. Tout comme Trinité-et-Tobago, avec 181 voix, pour le groupe Amérique latine et Caraïbes. Un deuxième tour était en cours mercredi en milieu de journée pour départager les Philippines et le Kirghizstan pour un siège dévolu à l'Asie.

Les cinq pays élus remplaceront à partir du 1er janvier 2027 le Pakistan, la Somalie, la Grèce, le Danemark et Panama. Ils rejoindront les 5 autres membres élus pour la période 2026-2027 : République démocratique du Congo (RDC), Liberia, Lettonie, Colombie et Bahreïn





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