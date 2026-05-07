Le conseil des ministres valide la proposition d'octroyer le revenu d'intégration sociale aux bénéficiaires d'une addiction, avec un suivi obligatoire.

Le gouvernement fédéral a approuvé une proposition visant à octroyer le revenu d'intégration sociale (RIS) à toute personne présentant une addiction, avec une condition de suivi obligatoire. Cette décision a été accueillie avec des réactions diverses, notamment du risque de stigmatisation perçu par les associations du secteur. La ministre fédérale de l'Intégration Sociale, Anneleen Van Bossuyt, a précisé que le bénéficiaire n'avait pas l'obligation de guérir, mais devait s'engager dans le processus d'accompagnement. Le suivi obligatoire devrait entrer en vigueur en mars 2027, avec une autre catégorie de bénéficiaires concernée : les personnes endettées, dont le revenu d'intégration leur serait retiré si elles n'acceptaient pas un accompagnement dans la gestion de leur budget.

Le conseil des ministres a validé une proposition visant à octroyer le revenu d'intégration sociale (RIS) à toute personne présentant une addiction, avec une condition de suivi obligatoire .

Cette décision a fait l'objet de vives réactions, notamment du risque de stigmatisation perçu par les associations du secteur. La ministre fédérale de l'Intégration Sociale, Anneleen Van Bossuyt, a précisé que le bénéficiaire n'avait pas l'obligation de guérir, mais devait s'engager dans le processus d'accompagnement.

Le suivi obligatoire devrait entrer en vigueur en mars 2027, avec une autre catégorie de bénéficiaires concernée : les personnes endettées, dont le revenu d'intégration leur serait retiré si elles n'acceptaient pas un accompagnement dans la gestion de leur budget





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