Le coup de chaud chamboule la production de fraises

La météo chaude a provoqué une floraison précoce des fraises, obligeant les producteurs à récolter rapidement pour éviter les pertes. Les prix sont baissés pour encourager les consommateurs à acheter ces fraises écarlates et sucrées.

Le coup de chaud de ce mois de mai a chamboulé le travail de Cédric Saccone et de ses cueilleurs. Les fraises mûrissent toutes en même temps.

La fraise va produire pendant plus ou moins six semaines, mais avec une météo aussi chaude, les fruits mûrissent plus rapidement. Cette semaine, on récolte ce qu'on devrait récolter sur 15 jours. Donc la saison sera un peu plus courte - c'est maintenant qu'on en a énormément. Il faut plus de temps, plus de gens et plus de clients surtout.

Depuis 5 heures du matin, Benjamin ramasse à la main ses fraises de pleine terre. D'habitude, il s'occupe des légumes, mais depuis plusieurs jours, il aide ses collègues sous les serres car il y a trop de fraises mûres : "Ici, c'est le rang où on est passé il y a trois jours. Et on voit qu'avec deux plants, on pourrait déjà faire un ravier. Il y en a tellement, elles sont écarlates, bien sucrées, pleines de soleil.

Je n'ai jamais vu ça. Je travaille ici depuis cinq ans, et c'est la première fois qu'on doit tous se mettre sur les fraises.

" Pour qu'elles ne gâtent pas, il faut les vendre vite. Alors, on baisse les prix pour encourager les consommateurs. On a décidé de faire une petite ristourne supplémentaire et la coopérative et nos partenaires décident aussi de diminuer un peu leurs marges, ce qui permet d'avoir un prix correct pour le producteur et un prix correct pour le consommateur pour un produit de qualité. Une baisse de 10 à 20 %.

Reste à les manger directement ou à les transformer en confiture ou en glace





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