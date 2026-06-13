Le coureur belge reprend la compétition après une longue absence

Le coureur belge a souffert d'une blessure après une chute à l'entraînement, mais il est maintenant prêt à reprendre la compétition au Grand Prix Gippingen en Suisse.

Le coureur belge reprend la compétition après plus de trois mois d'absence suite à une chute à l'entraînement. Il va participer au Grand Prix Gippingen en Suisse , une épreuve qui se déroule sur un parcours vallonné en circuit autour de Luggen.

Bien que le Belge ait souffert de cette blessure, il a choisi de regarder devant lui et de passer à autre chose. Il espère aborder sa première course en WorldTour avec de bonnes sensations et acquérir de l'expérience. Malgré ses récentes difficultés, le coureur se sent bien et est impatient de voir où il en est. Il a également l'avantage d'être parti en Suisse avec un esprit neuf, ce qui lui donne un atout majeur.

Sa saison ne fait que commencer et il est déterminé à faire de bonnes choses. Chaque matin, les informations sportives sont disponibles en ligne, et en cas d'événement sportif majeur, les lecteurs peuvent être les premiers informés par les newsletters flash





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