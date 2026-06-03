Le covoiturage et les véhicules légers électriques révolutionnent la mobilité durable en Belgique

Découvrez comment les plateformes de covoiturage et les véhicules électriques légers transforment les déplacements en Belgique, offrant des solutions économiques et écologiques pour les particuliers et les entreprises.

L'une des façons d'être plus écolo et plus économe, c'est d'opter pour une voiture partagée. Levy Ducé est le propriétaire de Carpool et chef de projet chez Mpact.

Il gère également plusieurs autres plateformes. L'association créée il y a 50 ans se spécialise dans la mobilité durable sur l'ensemble du territoire belge au travers de deux entités distinctes : l'une en Flandre et l'autre en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale. C'est une plateforme de sensibilisation au covoiturage qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises et organisations. Près de 13 000 utilisateurs y sont inscrits aujourd'hui, c'est 145% de plus qu'en 2024.

Cozywheels : il s'agit d'une plateforme d'autopartage entre voisins, amis ou collègues. De cette manière, les particuliers et les organisations sont en capacité de partager leur véhicule (voitures, vélos cargos, utilitaires) en répartissant les frais réels entre les membres du groupe via des outils en ligne tels que des réservations, facturations automatiques et assurances. C'est un service de transport solidaire qui met en relation des personnes à mobilité réduite avec des chauffeurs bénévoles.

Ce service n'est cependant actif qu'en Flandre et à Bruxelles actuellement. L'an dernier, 82 000 personnes ont loué l'une des 3 097 voitures partagées (électriques ou non) de la société et ont parcouru 72 millions de kilomètres. Les utilisateurs louent ces véhicules tant pour des courtes que des longues distances (vacances).

Néanmoins, il ne faudra pas parcourir plus de 11 000 €/an pour que le système reste attractif. Environ 30% des trajets sont liés à un usage professionnel : visites de chantiers, rendez-vous clients, déplacements de soins, etc. Pour les familles, l'un des grands atouts est la disponibilité permanente d'un véhicule adapté à chaque motif de déplacement : petite citadine pour les courses, break pour une charge plus importante, voire camionnette ou véhicule 7 places pour les déplacements sportifs des enfants.

Des véhicules électriques plus légers : par véhicules, on n'entend pas uniquement voitures. Michael Hoorevoets est le co-fondateur de la société. Le principe, c'est de vendre ou partager des vélis (véhicules électriques légers intermédiaires) à travers le pays. Ces engins de 4 roues capables de véhiculer jusqu'à 3 personnes sont pensés pour les personnes qui sont trop chargées pour prendre un vélo, mais qui ne souhaitent pas non plus emprunter de voiture pour les petits trajets.

Le Shifti veut répondre à tous les besoins du quotidien. C'est pourquoi il comprend une banquette arrière avec ceintures. En dessous des sièges se trouve un grand coffre qui permet de transporter vos courses, sacs… Et de les enfermer à clé. L'autonomie du Shifti 25 est de 100 km, et son assistance électrique fonctionne jusqu'à 25 km/h.

Cela permet de remplir la majorité des besoins du quotidien, le trajet moyen faisant 16 km et plus de la moitié de nos déplacements faisant même moins de 8 km. Une proposition similaire, mais uniquement pour le





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