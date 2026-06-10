Le CREAVES de Namur submergé par un afflux précoce d'animaux sauvages en détresse

Le centre de soins pour la faune sauvage de Namur a déjà accueilli environ 1600 animaux depuis le début du printemps, un chiffre habituellement atteint en été. Des conditions climatiques instables, alternant pluie, froid et canicule, fragilisent les animaux, en particulier pendant les périodes de nidification et de mise bas. Le centre appelle à la vigilance et recherche des bénévoles.

Le CREAVES de Namur fait face à une situation exceptionnelle depuis le début du printemps : environ 1600 animaux ont déjà été accueillis depuis le début de la saison.

Des chiffres habituellement atteints au mois de juillet, voire au mois d'août. En cause : des conditions climatiques particulièrement instables qui mettent la faune sauvage à rude épreuve. On a eu un début de printemps assez pluvieux, puis des périodes du jour au lendemain où on est passé des températures assez basses à des grosses températures, avec même une petite période de canicule. Et tout ça, la faune sauvage a du mal à le supporter.

Ces conditions climatiques coïncident également avec les périodes de nidification et de mise bas chez les mammifères. Plus de 500 hérissons ont ainsi été sauvés en moins d'un mois, ainsi que de nombreux jeunes oiseaux.

Sous les toits et dans les nichoirs, la température peut monter de manière assez importante et les oisillons, bien avant de savoir voler, plutôt que de se laisser dessécher et mourir dans les nichoirs ou dans leurs cavités, préfèrent quitter le nid, quitte à parfois sauter de plusieurs mètres de haut, ajoute Romaine De Jaegere. Le CREAVES fonctionne comme un hôpital dédié à la prise en charge des animaux sauvages blessés, malades ou en danger.

Sa mission est de les soigner avant de les relâcher dans leur environnement naturel. Notre seul et unique but, c'est de relâcher les animaux dans la nature et qu'ils soient totalement indépendants de l'homme et qu'ils soient autonomes, explique le coordinateur. Le centre accueille de nombreuses espèces, toutes confrontées à différents dangers. Au printemps et durant l'été, la circulation routière constitue un risque majeur pour la faune sauvage.

Les animaux domestiques représentent également une menace importante : chats et chiens, davantage présents à l'extérieur avec le retour des beaux jours, rapportent parfois des proies à leurs propriétaires en guise de cadeau. Certains jeunes oiseaux quittent aussi le nid avant même de savoir voler. Ils se retrouvent alors dans les jardins ou à proximité des habitations, ce qui peut inquiéter les riverains.

Parfois, les gens ramassent des jeunes animaux qu'ils pensent être en détresse, qui ne le sont pas toujours. Toujours bien observer la situation avant d'appeler un centre CREAVES dans tous les cas, conseille Romaine De Jaegere. Au CREAVES de Namur, une centaine de bénévoles consacrent une partie de leur temps aux animaux sauvages recueillis par le centre.

Jeunes passionnés comme professionnels y réalisent diverses interventions, allant d'actes délicats, comme certaines chirurgies, à des tâches plus quotidiennes telles que le nourrissage des oisillons. Avec le début précoce de la haute saison, la charge de travail s'intensifie au sein du centre. Entre la gestion administrative et le développement du nouveau projet d'hôpital pour la faune sauvage, le CREAVES recherche activement de nouveaux bénévoles ainsi que des dons, destinés au bien-être et aux soins des animaux pris en charge.

Si vous rencontrez un animal que vous pensez blessé ou si vous souhaitez consacrer un peu de temps à leur venir en aide, n'hésitez pas à contacter le centre CREAVES le plus proche de chez vous





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