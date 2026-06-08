Le Curaçao débute sa Coupe du Monde avec un bus incroyable

Les joueurs du Curaçao sont parés pour leur Coupe du Monde, mais ils devront défier des adversaires redoutables dans leur groupe. La Coupe du Monde 2026 sera-t-elle marquée par des matchs à rallonge ?

Le Curaçao a officiellement débuté sa Coupe du Monde. Les joueurs de cette petite île des Caraïbes ont soigné leur arrivée, en débarquant dans un bus incroyable.

Les joueurs du Curaçao sont parés pour leur Coupe du Monde. Versés dans le groupe E, ils devront défier l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur. Une poule relevée, sans doute trop corsée pour cette nation, qui va profiter de ce moment unique et suspendu. Ils ont bien débuté leur aventure en débarquant en Floride, dans leur camp de base... dans un vieux bus.

Ce dernier, qui fait penser à un bus scolaire, n'avait même pas de fenêtres. Les joueurs ont été repérés en train de chanter et de célébrer, avant de gagner leurs nouvelles installations. Les matchs pourraient durer... 4 heures : cette règle américaine qui fait trembler les équipes avant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2026 sera-t-elle marquée, notamment, par des matchs à rallonge ?

La possibilité est réelle, la faute à une loi américaine qui inquiète déjà grandement les équipes engagées





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La Belgique s’offre une « manita » face à la Tunisie avant la Coupe du MondeSamedi après-midi, dans un stade Roi Baudouin plein à craquer et dans une ambiance survoltée, les Diables Rouges ont remporté leur dernier match de préparation avant leur départ pour la Coupe du Monde par forfait (5-0) face à la Tunisie, réduite à dix après l’expulsion d’Ismaël Gharbi.

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Coupe du monde : l'optimisme règne avant le départ des Diables RougesLe stade était comble, c'est bien, il faut le souligner. Car ces derniers temps, il a fallu se délocaliser pour remplir les stades. C'est bien d'avoir de l'enthousiasme et de l'optimisme. J'ai l'impression que tout le monde y croit, tout comme nous. On va à une Coupe du monde, ce n'est pas pour faire de la figuration. On va donner le meilleur de nous-mêmes et faire en sorte que tout le monde soit fier quand on reviendra en Belgique. Thomas Meunier en a aussi profité pour revenir sur les deux matches de préparation pour ce Mondial : "Le bilan est exceptionnel pour ces deux matches. Aller gagner 0-2 en Croatie dans un système qui était différent. On a montré notre polyvalence. Et ici 5-0 avec les remplaçants qui ont fait la différence. Le groupe s'est montré très sérieux et on n'a rien concédé. Que peut-on espérer de mieux? Si on continue sur cette dynamique-là, ce sera très intéressant. Ces compétitions, c'est aussi pourquoi on joue au foot. Il y a des millions de footballeurs et peu peuvent dire qu'ils ont joué une Coupe du monde. Je me réjouis de vivre ça à 100 à l'heure.

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Horaires de la Coupe du monde : entre favoritisme et contraintes pour les supportersLe calendrier des matchs de poule de la Coupe du monde présente des avantages pour les supporters de certaines nations, tandis que d'autres devront veiller tard ou se lever aux aurores pour suivre leur équipe, suscitant une organisation et des initiatives originales.

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