Le défenseur Lopes, convoqué en équipe nationale cap-verdien, vit un rêve éveillé

Le défenseur central de 34 ans, Lopes, doit ses 46 apparitions sous le maillot du petit État insulaire situé dans l’Atlantique, au large des côtes africaines, à un message LinkedIn. En 2018, Lopes découvre un message du sélectionneur cap-verdien de l’époque, Roberto Carlos, qui lui propose de jouer pour le Cap-Vert. Convoqué pour la première fois en équipe nationale cap-verdienne en octobre 2019, Lopes vit un rêve éveillé. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de jouer au plus haut niveau possible et, pour lui, cela ne va pas plus loin que la Coupe du monde. Lopes est pensionnaire de la poule H du Mondial et jouera sa deuxième rencontre face à l’Uruguay le 22 juin prochain à minuit (heure belge). Après la première journée, les quatre équipes du groupe (Espagne, Uruguay, Arabie saoudite et Cap-Vert) sont à égalité parfaite avec un point.

Le défenseur central de 34 ans, Lopes , doit ses 46 apparitions sous le maillot du petit État insulaire situé dans l’Atlantique, au large des côtes africaines, à un message LinkedIn.

En 2018, Lopes découvre un message du sélectionneur cap-verdien de l’époque, Roberto Carlos, qui lui propose de jouer pour le Cap-Vert. Convoqué pour la première fois en équipe nationale cap-verdienne en octobre 2019, Lopes vit un rêve éveillé. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de jouer au plus haut niveau possible et, pour lui, cela ne va pas plus loin que la Coupe du monde.

Lopes est pensionnaire de la poule H du Mondial et jouera sa deuxième rencontre face à l’Uruguay le 22 juin prochain à minuit (heure belge). Après la première journée, les quatre équipes du groupe (Espagne, Uruguay, Arabie saoudite et Cap-Vert) sont à égalité parfaite avec un point





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