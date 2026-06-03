Le défi linguistique et la polyvalence d'un acteur français dans un film hongrois

Un acteur français, ancien de la Comédie-Française, revient sur les défis de tourner en Hongrie avec des partenaires locaux, l'apprentissage du hongrois, et sa vision de la complexité des personnages. Il évoque également l'esthétique du film et sa propre flexibilité à incarner des rôles très différents, tout en soulignant la responsabilité inhérente au métier d'acteur.

Le défi principal de ce projet résidait dans la barrière linguistique : tourner avec des partenaires hongrois constituait un véritable saut dans l'inconnu pour l'ancien sociétaire de la Comédie-Française.

Pour maîtriser ses dialogues, l'acteur a travaillé phonétiquement avec une coach, apprenant ses répliques en hongrois du mieux possible avant les ajustements techniques. Il insiste sur la complexité des personnages, aimant l'idée qu'ils ne soient jamais tout blancs ou tout noirs : ils font ce qu'ils peuvent, comme nous dans la vie. Son personnage, au début, aime parce qu'un homme doit avoir un fils, mais au fur et à mesure, le regard de l'enfant le change.

L'acteur salue également la qualité esthétique du projet, notamment la photographie qu'il qualifie de magnifique et extraordinaire, permettant une immersion totale dans l'époque reconstituée. Il cultive une économie de moyens remarquable, capable d'incarner aussi bien un parfait salaud qu'un type assez bonhomme et accueillant. Cette versatilité l'amuse particulièrement : il aime l'idée de voir la silhouette du personnage et puis de la mettre à côté du personnage d'Orphan.

Il trouve rigolo de changer de costumes, même si ce sont des déguisements un peu grossiers. Sur la responsabilité de l'acteur, il est clair : on a la responsabilité du personnage, et ce n'est pas rien. Il considère son rôle comme un allègement pour le réalisateur. L'acteur souligne qu'il ne peut qu'accepter ou refuser des choses qu'on lui propose, et qu'il veut juste continuer à jouer des personnages





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Acteur Hongrie Langue Photographie Personnage

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