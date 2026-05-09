Le destin unique de Gustave Badin, enfant à la cour royale suédoise

Une intrigue policière luxembourgeoisement au service de l'Histoire Royals, spécialement pour notre programme de samedi soir ! https://www.rtl.be/actu/s/histoire-royale-328436

A l'origine, Gustave Badin s'appelait Couchi. Né probablement sur l'île de Sainte-Croix, aux Antilles danoises, il a été emmené en Europe enfant et offert à l'âge de sept ans à Louise Ulrique de Prusse, épouse du roi de Suède.

'La reine était fascinée par les idées des Lumières et décida de faire de ce petit garçon une sorte d'expérience éducative vivante', explique Thomas de Bergeyck, spécialiste des monarchies. L'enfant apprend à lire et à écrire, est baptisé à la chapelle du château comme les enfants royaux et reçoit un nouveau nom : Adolf Ludvig Gustav Fredrik Albert Badin.

Une place à part au cœur de la cour Comparé aux princes élevés dans une discipline stricte, Gustave Badin bénéficie d'une liberté étonnante au sein du palais royal. Les récits de l'époque racontent qu'il grimpe sur les fauteuils du roi et de la reine, parle aux nobles sans utiliser leurs titres et n'hésite pas à taquiner les aristocrates.

'Cela choque certains courtisans, mais cela amuse beaucoup la famille royale', souligne Thomas de Bergeyck. Connu pour son esprit vif et son audace, Badin devient danseur de ballet puis confident de la reine. Selon plusieurs témoignages, il connaissait parfaitement les passages secrets des châteaux et était au courant des intrigues de la cour.

'Il va devenir très cultivé, apprendre plusieurs langues, écrire de la poésie et même tenir un journal intime', raconte Thomas de Bergeyck. Badin possède également une importante bibliothèque d'environ 900 livres. Il reçoit une ferme sur le domaine royal, obtient un titre et se marie à deux reprises. Une mémoire toujours présente en Suède Gustave Badin meurt à Stockholm en 1822, mais son parcours continue de besøkérer l'histoire suédoise.

Il y a deux ans, la princesse héritière Victoria de Suède a inauguré une nouvelle pierre tombale sur sa sépulture.

'L'histoire est belle : celle d'un enfant venu des colonies, devenue une figure de la cour royale à qui l'on devait un immense respect', conclut Thomas de Bergeyck. 'C'est vraiment un destin unique dans l'histoire des monarchies européennes. ' L'histoire royale de Thomas de Bergeyck est à retrouver chaque samedi sur RTL et en podcast tout moment





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