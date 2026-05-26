Le dôme de chaleur arrive plus tôt que prévu, avec dix, vingt voire vingt-cinq ans d'avance sur les projections climatiques

Le dôme de chaleur est une bulle d'air chaud qui se forme au-dessus d'une région et qui ne peut pas s'échapper, entraînant des températures record. Ce phénomène arrive plus tôt que prévu, avec dix, vingt voire vingt-cinq ans d'avance sur les projections climatiques, et s'intensifie avec les températures. Sébastien Doutreloup, climatologue et géographe à l'ULiège, prédit une augmentation de ces dômes de chaleur sur l'Europe.

Cette bulle reste coincée au-dessus d'une région pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Un peu comme une cloche de verre posée sur un plat chaud.

Cet air chaud, maintenu par la pression, ne peut ni s'élever ni se disperser. Et plus l'air se comprime, plus il se chauffe. S'il existe depuis toujours, le phénomène a, cette fois, la particularité d'arriver très tôt. Voire trop tôt.

Car en théorie, le dôme ne devrait s'installer qu'au cours de l'été. Le dôme de chaleur est une sorte de cloche sur un plat chaud : l'air chaud provenant d'une vague de chaleur ne peut pas s'échapper. © RTB





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