Le double champion paralympique Maxime Carabin reclassifié pour la septième fois

L'histoire complexe de Maxime Carabin, double champion paralympique des Jeux de Paris, qui a été reclassifié pour la septième fois depuis son arrivée dans le handisport en 2023.

L'histoire est complexe et les changements se succèdent. Il y a deux semaines, à Nottwil, en Suisse, lors d'une compétition internationale, le double champion paralympique des Jeux de Paris a été reclassifié pour la septième fois depuis son arrivée dans le handisport en 2023.

Cette nouvelle évaluation lui a valu un nouveau changement de catégorie. Retour donc dans la classe T53 qu'il avait brièvement intégrée à l'occasion des championnats du monde de New Delhi en septembre 2025 avant d'être reclassifié T52 début de cette année à Dubaï lors de la compétition suivante. En Inde en 2025, c'est la mobilité des doigts qui avait poussé les classificateurs à revoir leur jugement.

Un examen médical démontrant la mobilité très limitée de ses doigts, ce qui a conduit à sa reclassification, pour la 5ème fois, en catégorie T52 Review, soit la catégorie de ses débuts. A Notwill il y a peu, c'est cette fois la mobilisation d'un muscle abdominal qui a questionné l'un des classificateurs. Et c'est cette observation qui a mené le panel de spécialistes à se repositionner une nouvelle fois.

Ces rétroactes démontrent la -trop- grande part laissée à l'interprétation subjective des classificateurs (qui ne sont pas tous médecins) qui, alors que l'athlète se soumet à tous les examens requis (parfois très invasifs) et communique toutes les pièces qui lui sont demandées, arrivent à des conclusions différentes, au travers de raisonnements qui le sont tout autant d'une compétition à une autre. Une version qui s'oppose aux précédentes déclarations de l'athlète qui a plusieurs fois par le passé déclaré 'Ce nouveau rebondissement ne semble en tous cas pas affecter la motivation ni la détermination du multiple champion du monde.

' Cela ne décourage en rien Maxime Carabin qui grâce aux soutiens dont il peut bénéficier, se soumettra à nouveau à une série d'examen médicaux visant à établir qu'il n'a pas la mobilité du tronc que certains veulent, à tout prix, lui reconnaître





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Maxime Carabin Handisport Paralympique Reclassification T53 T52

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