Le drame de Strépy : Me Jean-Philippe Mayence plaide le meurtre et l'assassinat

L'avocat des victimes du drame de Strépy a fermement rejeté la thèse de l'accident devant la cour d'assises, qualifiant les faits de meurtre et dénonçant l'indifférence des accusés.

L'atmosphère était lourde d'émotion lors de l'ouverture de la plaidoirie de Maître Jean-Philippe Mayence devant la cour d'assises. L'avocat a débuté son intervention par un geste symbolique et déchirant : la lecture d'une liste interminable de noms, ceux des survivants et des blessés dont les vies ont été brisées.

Devant lui, sept bougies allumées rappelaient tragiquement les sept victimes décédées le 20 mars 2022 lors du drame de Strépy. Avec une voix claire mais chargée d'une émotion contenue, l'homme de loi a exprimé l'ampleur du traumatisme infligé à ces personnes.

Il a souligné que ce dossier représentait l'un des défis les plus difficiles de sa carrière, même en comparaison avec son implication lors des attentats de Bruxelles, en raison du lien affectif profond qu'il a tissé avec les victimes tout au long de la procédure. Pour lui, mettre des visages et des prénoms sur les dossiers judiciaires a transformé sa perception du drame, rendant la douleur des familles tangible et omniprésente dans la salle d'audience.

Le cœur de l'argumentation de Maître Mayence a consisté à rejeter catégoriquement la qualification d'accident de la route. Pour l'avocat, les circonstances entourant les faits ne laissent place à aucune ambiguïté. Il a insisté sur le fait que le véhicule n'était pas simplement un moyen de transport ayant dévié de sa trajectoire, mais une arme utilisée avec une puissance dévastatrice pour faucher des êtres humains.

En évoquant la vitesse effrénée de 170 kilomètres par heure et le fait que la scène ait été filmée, il a interrogé la cour sur la notion de défaut de prévoyance ou de précaution. Pour lui, nous ne sommes pas face à une erreur de conduite, mais bien face à un acte de meurtre, voire d'assassinat.

L'avocat a ainsi plaidé la notion de rébellion avec arme, transformant la voiture en un instrument de mort délibéré, visant non pas une, mais sept personnes. Il a affirmé que tout était orchestré au point que l'aboutissement tragique était inévitable. L'indignation de l'avocat s'est ensuite tournée vers les accusés, et plus particulièrement vers Paolo Falzone. Me Mayence a fustigé le dédain et le manque d'humanité manifestés par les prévenus durant l'audience.

Il a dénoncé avec virulence les mensonges et l'attitude froide des accusés, les qualifiant de crachats au visage des victimes. Un point crucial de sa plaidoirie a porté sur le témoignage d'Antonino Falzone, qui a prétendu dormir au moment des faits. Selon l'avocat, cette stratégie consistait simplement à éviter de devoir s'expliquer ou d'assumer sa responsabilité.

Le contraste a été dressé entre la dignité exemplaire des victimes et la petitesse morale des accusés, qui semblent ne se soucier que de leur propre sort et de leur véhicule, tout en restant totalement étrangers à la notion même de compassion. L'avocat a martelé que les larmes des accusés ne coulaient que pour leur voiture, et jamais pour les vies brisées.

En conclusion, Maître Mayence a appelé les jurés à ne pas se laisser berner par les arguments de la défense. Il a rappelé avec force les noms de Laure Gara, Fred Cicero et Fred D'Andrea, soulignant que pour eux, l'acte n'avait pas seulement brisé des os, mais avait ôté la vie.

Il a insisté sur le fait que tout acte involontaire s'accompagne normalement d'un réflexe de secours, d'excuses et d'une tentative de réparation, des éléments totalement absents dans le comportement des accusés après le choc. La plaidoirie s'est achevée sur une demande ferme : que la cour reconnaisse la volonté criminelle derrière cet acte atroce et que les responsables répondent de leurs actes sans ambiguïté, afin que justice soit rendue aux familles et aux survivants de cette tragédie qui a marqué la région de Strépy





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Strépy Procès Justice Homicide Paolo Falzone

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

« Son fils est un saint, un enfant de choeur » : le frère d’une victime de Paolo Falzone s’en prend à sa maman, qui devrait « fermer sa bouche »Procès du drame de Strépy : les déclarations de la mère de Paolo Falzone provoquent l’indignation des proches des victimes, après de nouvelles contradictions sur les instants qui ont suivi la tragédie.

Read more »

Le comportement de Paolo Falzone provoque l'indignation des victimes du procès de StrépyLes déclarations de la mère de Paolo Falzone ont suscité de nouvelles contradictions sur les instants qui ont suivi la tragédie. Les victimes de Paolo Falzone redoutent la fin du procès et craignent de ne pas pouvoir retrouver une vie normale.

Read more »

Procès en cours contre Paolo Falzone et son passagerLe procès en cours contre Paolo Falzone et son passager, qui ont rentré en mars 2022 dans un groupe de carnavaliers à Strépy, durera environ 1,5 mois. L'avocate Elena D'Agristina a plaidé pour le tribunal d'assises de Hainaut que les chefs d'accusation de tentative de meurtre et de refus d'aide à une personne en danger sont entièrement justifiés dans l'affaire liée au drame de Strépy-Bracquegnies.

Read more »

Philippe Muyters ne sera pas candidat pour le poste de dirigeant de BelfiusLe leader flamand de la fraction Philippe Muyters (N-VA) n'est pas candidat pour le poste de dirigeant dans le conseil d'administration de Belfius.

Read more »