Le drame de Strépy : Paolo Falzone face à l'horreur et aux victimes à Mons

Le procès de Paolo Falzone, accusé d'avoir foncé sur des carnavaliers à Strépy, se poursuit à Mons avec des témoignages poignants et une polémique sur des propos maladroits tenus par l'accusé.

Le centre d'exposition de Mons est actuellement le théâtre d'un procès d'assises d'une intensité rare, où Paolo Falzone et son passager sont jugés pour avoir délibérément foncé sur un groupe de carnavaliers à Strépy en mars 2022.

Ce procès, dont la durée est estimée à environ un mois et demi, s'annonce comme un marathon judiciaire et émotionnel. L'atmosphère au sein de la salle d'audience est lourde, marquée par la douleur des victimes et la tension palpable. Très récemment, une polémique a éclaté suite à une déclaration particulièrement maladroite de l'accusé. Alors qu'une victime témoignait avec émotion sur son long et pénible parcours médical, Paolo Falzone a laissé échapper l'expression 'J'en ai presque les jambes coupées'.

Bien que cette phrase soit une expression idiomatique française signifiant qu'il tremblait de peur ou d'émotion, elle a été perçue comme une insulte atroce, étant donné que la femme qui s'exprimait avait justement les jambes littéralement broyées lors de l'accident, des séquelles qu'elle traîne encore aujourd'hui. Outre ses membres inférieurs, elle avait subi plusieurs opérations crâniennes, un pneumothorax et une péritonite.

Face à l'indignation générale et au départ de plusieurs parties civiles, Falzone a tenté de s'excuser, affirmant s'être très mal exprimé. L'une des victimes a d'ailleurs fustigé son manque de décence, rappelant que l'accusé ne s'était jamais excusé lors de ses apparitions précédentes devant la chambre d'instruction, loin des regards du public. Le procès a également été marqué par le passage des premiers témoins, parmi les quelque trois cents personnes appelées à déposer.

Les récits qui s'enchaînent dressent le portrait d'une scène apocalyptique. Un témoin a décrit l'horreur en expliquant avoir vu des gens être projetés dans toutes les directions. Un autre homme, qui se trouvait fortuitement sur le trottoir au moment du drame, a raconté avoir entendu un fracas assourdissant qui résonne encore dans son esprit.

Son ex-partenaire a comparé le véhicule de Falzone à une 'balle' ou à une 'fusée', soulignant la vitesse effrayante de la voiture noire avant qu'un silence de mort ne s'installe sur les lieux. Le traumatisme est intergénérationnel : leur enfant a survécu, mais souffre depuis cette nuit tragique d'épilepsie et de pertes de connaissance.

Un témoin a également relaté l'instant où Falzone a percuté Frédéric D'Andrea, mentionnant avoir entendu le tintement des clochettes du costume de Gille alors que la victime passait sous le véhicule avant que la voiture ne disparaisse précipitamment. La dimension technique et médicale du drame a été exposée avec une précision glaçante par les médecins légistes. Le cas de Frédéric D'Andrea a été analysé en détail pour déterminer s'il était encore en vie après le premier impact.

Le rapport indique qu'il a été soulevé par la voiture, a glissé sur le capot sur une distance de 86 mètres, avant de tomber et d'être écrasé par le véhicule. La majorité de ses blessures, notamment des hémorragies cérébrales, un thorax écrasé et des côtes brisées, résultent de ce passage sous la voiture.

Curieusement, le médecin a noté une absence d'abrasions cutanées majeures sur certaines parties du corps, attribuant ce fait au costume de Gille rembourré de paille, qui aurait agi comme un amortisseur partiel. Pour d'autres victimes, les experts ont parlé d'un coup du lapin classique mais poussé à un extrême absolu, qualifiant la violence du choc de 10 sur une échelle de 10.

Le bilan médical global présenté ce matin est effroyable : nez cassés, plaies ouvertes, chevilles déboîtées et lésions pulmonaires. Le docteur Philippe Dewaele, intervenu peu après l'accident, a décrit une scène de chaos où des corps étaient dispersés parmi des débris, image confirmée par les photos d'autopsie présentées lors de l'audience





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