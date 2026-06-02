Le drapeau israélien flotte à nouveau au château de Beaufort, symbole de la conquête de la région

Le château de Beaufort, situé dans le sud du Liban, a été capturé par les forces israéliennes, ce qui constitue un tournant décisif dans l'offensive de l'armée israélienne contre le Hezbollah. La conquête de Beaufort offre à Tsahal une position de choix, ouvrant la voie à une progression des forces israéliennes dans la région de Nabatiyé et la vallée environnante.

Vingt-six ans après le retrait de l'Etat hébreu du château de Beaufort, son drapeau y flotte à nouveau. C'est une vengeance pour les Israéliens, tout le monde se souvient des combats sanglants dans cette région, cette capture à une dimension symbolique très forte.

Le château de Beaufort, connu en arabe sous le nom de Qalaat al-Shaqif, est l'un des monuments historiques et patrimoniaux les plus importants du sud du Liban. Depuis le retrait des troupes israéliennes en 2000, l'édifice faisait l'objet d'une restauration, sous la conduite de l'Etat libanais et de sa Direction générale des Antiquités, avec la participation financière du Koweit, selon le journal libanais L'Orient Le jour.

En novembre 2024, l'Unesco lui a accordé une protection renforcée : au regard du droit, le château ne peut pas être utilisé en soutien à une action militaire. Une mesure insuffisante aux yeux d'Israël, qui souhaite avant tout





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