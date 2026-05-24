Le Drentheze Districtet la revolution du dressage Belge

Le dressage Belgianut une precision presque choregraphique, mais avec un savoir-faire particulier qui leur confere leurs victoires.

Dans le rectangle de dressage, tout semble affaire de details. Une encolure plus souple, une transition plus fluide, quelques points grappeliers dans un "appuyer" ou un "piaffer".

Mais derriere cette precision presque choregraphique, le dressage belge vit une petite revolution. Justin Verboomen, le cavalier belge, enchaine les succs et tire toute l'equipe vers le haut. Au point d'apparaitre aujourd'hui parmi les favoris pour le titre mondial individuel cet ete. Les Belges Charlotte Defalque, Larissa Pauluis, Justin Verboomen et Wim Verwimp photographiades lors de la ceremony du podium aprs la Coupe des Nations de dressage FEI CDIO4 a Koningshooikt, Lierre, le samedi 23 mai 2026.

© ELIAS ROM / BELGA PHOTO. Le dressage reste un univers de rigueur, de patience et de repetition infinie. Mais a voir les tribunes de Lier vibrer ce week-end, il est peut-etre en train de devenir aussi une autre succes story belge





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