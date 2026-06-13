Le droit à l'oubli s'applique à l'assurance solde restant dû

Une personne guérie de cancer depuis cinq ans ne peut plus être refusée un contrat d'assurance solde restant dû ou voir sa prime augmentée. Le droit à l'oubli s'applique également à l'assurance annulation voyage.

Aude a acheté sa maison à rénover en 2018, trois années après avoir eu un cancer. À cette époque, elle demande un prêt à la banque.

Et là, c'est douche froide.

"J'étais mal informée sur le fait que quand on prenait un crédit et qu'on avait eu un cancer, on n'avait pas droit à l'assurance solde restant dû". Ça a été un choc pour moi de me rendre compte que non seulement je n'avais pas droit à cette assurance, mais qu'en plus, la prime que j'allais payer pour un crédit hypothécaire serait plus importante que si je n'avais pas dû déclarer cette maladie.

: une compagnie d'assurances ne peut plus refuser un contrat ou appliquer une prime plus élevée à une personne guérie depuis cinq ans. Voilà quatre ans que je suis en rémission. Léa doit donc attendre encore un an avant de bénéficier de ce droit à l'oubli. Sur le questionnaire médical à remplir lors d'une demande d'assurance solde restant dû, elle ne devra alors plus mentionner le cancer qui l'a touchée à 21 ans.

, réagit-elle, comme si le mot "maladie" devait être resté écrit sur son front. C'est un peu une étiquette. Clairement, on peut parler de discrimination. C'est compliqué à accepter, on se dit qu'on a fini de se battre pour quelque chose.

Aujourd'hui, le droit à l'oubli s'applique aussi à l'assurance annulation voyage, comme l'explique Brecht Gunst, chief impact officer à la Fondation contre le cancer. C'est important de pouvoir faire des plans, de regarder l'avenir et de pouvoir planifier aussi un voyage sans inquiétude. La personne n'est pas réduite à son cancer mais est définie par son avenir. Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF.

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