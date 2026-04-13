Le F-35 : L'arme de domination américaine qui questionne l'autonomie stratégique de l'Europe

L'omniprésence du F-35 en Europe interroge sur la dépendance technologique et stratégique à l'égard des États-Unis. L'expert Joseph Henrotin analyse les enjeux de cette situation, soulignant les vulnérabilités et les risques liés à cette intégration militaire.

Le F-35 , un avion de combat furtif américain, est-il un outil de domination des États-Unis sur l' Europe ? C'est la question que pose l'actualité, alors que la dépendance européenne envers cette technologie militaire soulève des inquiétudes croissantes. Joseph Henrotin , expert en questions de défense , analyse cette situation complexe, rappelant que la présence massive du F-35 en Europe est le reflet d'une époque où l'intégration avec le système militaire américain était privilégiée.

Selon lui, il est crucial de remonter aux années 1990 pour comprendre les origines de cette dépendance. À cette époque, l'Europe manquait d'un programme militaire commun ambitieux en matière d'avions de combat. Les budgets de défense étaient contraints, et l'investissement dans la recherche et le développement dans le domaine aéronautique et stratégique était moins encouragé. C'est dans ce contexte que les États-Unis ont lancé une opération de séduction, proposant le F-35, un avion furtif de pointe, commandé par un système informatique complexe, et assemblé en pièces détachées. La promesse d'un coût d'utilisation faible a également joué un rôle clé dans cette proposition alléchante. Simultanément, du côté européen, il existait une volonté d'impliquer plus directement les Américains dans la défense du sol européen, notamment dans le cadre de l'OTAN. Cette convergence d'intérêts a facilité l'adoption du F-35 par de nombreux pays européens, assurant ainsi une présence américaine importante sur le continent. L'omniprésence du F-35 dans les forces aériennes européennes est désormais une réalité. D'ici 2035, le Lightning II équipera treize forces aériennes européennes et au moins quatorze membres de l'OTAN. Cette situation soulève des questions cruciales quant à l'autonomie stratégique de l'Europe. Alors que l'Union européenne prône de plus en plus son indépendance en matière de défense, la dépendance à l'égard du F-35 remet en question cette ambition. Le scénario d'un éventuel retrait de la coopération américaine, notamment dans un contexte politique changeant, est régulièrement évoqué. Joseph Henrotin souligne que la possibilité que les États-Unis, traditionnellement enclins à l'isolationnisme, reprennent une position similaire dans le système international, n'a pas été suffisamment prise en compte. L'expert met en garde contre les vulnérabilités inhérentes à la dépendance technologique. Le F-35 est tellement intégré au système militaire américain qu'il est vulnérable en matière de logistique, de données et de mises à jour des systèmes et des logiciels. De plus, l'accès aux pièces détachées est crucial, et même si les avions sont achetés, les États-Unis en conservent la propriété tant que les pièces ne sont pas assemblées. Ces contraintes posent de sérieuses questions sur la capacité de l'Europe à agir de manière indépendante en cas de crise. Les inquiétudes quant à la souveraineté européenne sont légitimes. Quelles garanties ont les Européens, se demande Henrotin, si des situations de crise se présentent, comme par exemple, une assistance aux États baltes ? La possibilité que les fonctions de l'avion, tel que le cockpit, soient limitées ou désactivées, est une préoccupation majeure. La défiance règne, même entre les anciens alliés, et la dépendance envers les appareils américains, comme le F-35, est source de fragilité. Pour des pays comme la Belgique, les Pays-Bas ou le Danemark, le F-35 est souvent le seul avion de combat disponible, ce qui renforce leur dépendance. Parallèlement, le projet d'un avion de combat européen, qui aurait pu offrir une alternative, semble avoir pris du retard. Cette situation révèle, selon Henrotin, un aveuglement collectif envers les promesses américaines. L'interview complète de Joseph Henrotin dans le podcast Les Couleurs de l'Info permet d'approfondir cette analyse et d'appréhender les enjeux stratégiques liés au F-35





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