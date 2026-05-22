Le film 'Les Éléphants dans la brume' remporte le prix du jury au Festival de Cannes

Le film 'Les Éléphants dans la brume' de l'auteur Abinash Bikram Shah a remporté le prix du jury au Festival de Cannes. Le film, produit par Wrong Men et soutenu par le Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, suit Elsa, une femme qui navigue à vue entre sa sœur en proie à une instabilité mentale et ses parents démissionnaires.

Le film 'Les Éléphants dans la brume' de l'auteur Abinash Bikram Shah a remporté le prix du jury au Festival de Cannes. Le film, produit par Wrong Men et soutenu par le Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, suit Elsa, une femme qui navigue à vue entre sa sœur en proie à une instabilité mentale et ses parents démissionnaires.

Elsa, habituée du Festival de Cannes, a déjà été primée en 2017 avec son court métrage 'Paul est là', Premier Prix de la Cinéfondation, avant de revenir en 2019 à la Semaine de la Critique avec 'Lucia en el limbo'. Le film a été récompensé par le prix spécial 'Le Corset', film d'animation de Louis Clichy coproduit en Belgique par Beside Productions.

Le jury Un Certain Regard, présidé cette année par l’actrice Leïla Bekhti, a également récompensé d'un prix spécial 'Le Corset', film d'animation de Louis Clichy coproduit en Belgique par Beside Productions. Le film 'Everytime' de Sandra Wollner a obtenu le prix 'Un Certain regard'. La section Un Certain Regard vise à mettre à l’honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes encore peu connus





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