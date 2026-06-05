Le Fonds du Logement a réactivé ses crédits acquisitifs grâce à la garantie régionale. Cette mesure permettra à de nombreux Bruxellois et Bruxelloises de devenir propriétaires d'un logement.

Le Fonds du Logement redonne à chaque Bruxellois la chance de s'épanouir grâce à la garantie régionale . Le Fonds du Logement avait été contraint de suspendre le traitement des demandes de crédits depuis le 1er juillet de l'année dernière en raison de l'incertitude budgétaire.

Face à la baisse d'activité d'octroi de crédits découlant de la suspension, le Fonds du Logement a eu recours, depuis le 1er mars 2026, au chômage économique pour une partie de son personnel. La garantie représente un véritable soulagement pour de nombreux Bruxellois et Bruxelloises car elle permet à nouveau l'octroi de crédits acquisitifs par le Fonds du Logement dès le mois de juillet.

Avec ses crédits pouvant aller jusqu'à 120% de la valeur du bien, le Fonds du Logement joue un rôle social majeur en aidant les ménages disposant de revenus modestes ou moyens à accomplir leur rêve d'acquisition d'un toit. L'an dernier, 597 crédits à l'acquisition d'un logement avaient été accordés à des ménages par le Fonds du Logement, contre 672 en 2024.

Le montant maximal d'emprunt de 100 millions d'euros pour l'année 2026 s'explique par le fait que les nouvelles demandes de crédits n'impacteront la trésorerie du Fonds qu'à partir du quatrième trimestre





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