Le food-truck partagé QG: un tremplin pour les restaurateurs à Charleroi

À Charleroi, le QG (Quartier Gourmand) offre un food-truck partagé pour permettre aux porteurs de projet de tester leur concept avant de se lancer. Caroline, qui y a rodé son activité de tacos belgo-mexicains, témoigne des avantages de cette formule.

Caroline assemble avec soin les ingrédients de ses tacos belgo-mexicains: des asperges grillées, du poulet effiloché, une sauce maison. Elle s'apprête à servir les clients depuis le food-truck partagé QG, acronyme de Quartier Gourmand, situé à Charleroi .

Ce concept innovant, lancé par Charleroi Entreprendre, permet aux porteurs de projet de tester leur offre en conditions réelles sans investir des sommes colossales. Pour Caroline, cette phase de rodage a été cruciale.

'J'avais besoin de valider mon image de marque et mes prix. Lors d'un test au centre-ville, 50 personnes sont venues déguster mes préparations', raconte-t-elle, un tablier vert noué à la taille. Aujourd'hui, elle a acquis son propre food-truck, une étape qu'elle juge impensable sans l'expérience acquise au QG.

'C'était le dernier aspect qu'il me manquait: voir si la clientèle allait répondre présente. Cela enlève une énorme pression logistique', ajoute-t-elle en ajustant sa pince. Le QG fonctionne comme un laboratoire culinaire. Depuis son ouverture en octobre, des dizaines de projets se sont succédé dans ce food-truck mis à disposition par Charleroi Entreprendre.

Jacques Yernaux, accompagnateur de projets, souligne l'accessibilité financière de la formule.

'Souvent, il faut plusieurs dizaines de milliers d'euros pour se lancer. Ici, les entrepreneurs peuvent tester leur concept avec un investissement minimal', explique-t-il. Le dispositif comprend un accompagnement personnalisé: aide à la définition du menu, conseils en marketing, suivi des ventes. Les participants paient un loyer modique et peuvent utiliser le truck pendant plusieurs semaines.

L'objectif est de réduire les risques d'échec et de favoriser l'émergence de nouvelles offres de restauration de qualité à Charleroi. Au-delà de l'aspect financier, le QG offre une visibilité précieuse. Implanté dans une zone passante, il attire une clientèle variée, des travailleurs aux habitants du quartier. Caroline en a profité pour tester différentes recettes et ajuster ses portions.

'Les retours clients ont été déterminants. J'ai pu affiner ma carte avant de me lancer à mon compte', dit-elle. Le succès de son activité actuelle, avec un food-truck acheté et une clientèle fidèle, témoigne de l'efficacité du dispositif. Charleroi Entreprendre prévoit d'ailleurs de renouveler l'expérience avec de nouveaux créneaux pour d'autres porteurs de projet.

Le QG devient ainsi un véritable incubateur de la street food carolo, alliant innovation culinaire et soutien à l'entrepreneuriat local





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