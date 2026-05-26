Les incidents récents à Standard-Charleroi ont montré que la situation ne s'améliore pas. Les instances du football, les clubs et les supporters doivent prendre des mesures pour mettre fin à cette escalade de violence.

Le football belge est malade de ses extrémistes . Les incidents récents à Standard-Charleroi ont montré que la situation ne s'améliore pas. Les instances du football, les clubs et les supporters doivent prendre des mesures pour mettre fin à cette escalade de violence.

Les sanctions doivent être proportionnelles aux débordements observés. Il est temps de dresser des interdictions de stade à vie, des matchs à huis clos pour les rivaux historiques et, si les dérapages persistent, des retraits de points et des amendes. Les clubs doivent être responsabilisés et l'éducation au respect doit être une priorité. Il est également temps de réfléchir à la manière dont les fériés officiels reflètent la société moderne.

La Belgique est un pays à majorité chrétienne, mais la société est de plus en plus sécularisée. Il est possible de chambrer sans plonger dans l'insulte. L'intelligence artificielle est un sujet qui doit être abordé avec sérieux. Nous devons maîtriser l'intelligence artificielle avant qu'elle ne prenne le dessus sur nous. C'est une guerre qui doit être gagnée





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