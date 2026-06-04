Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) a ouvert ses portes ce mercredi 3 juin 2026, malgré les frappes ukrainiennes qui ont causé des colonnes de fumée noires dans le ciel de la deuxième ville de Russie. L'événement, qui dure trois jours, est considéré comme étant le "Davos russe" et attire les investisseurs et les entreprises étrangères sur le sol russe. Mais, la liste des participants est de moins en moins prestigieuse, et les grandes entreprises étrangères n'ont pas fait le déplacement.

Mercredi 3 juin, une épaisse colonne de fumée noire s'élève au-dessus de la Neva, le fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg . La date n'a pas été choisie au hasard.

La deuxième ville du pays accueille ce jour-là l'édition 2026 du Forum économique international. Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) s'est ouvert ce mercredi 3 juin 2026. Des colonnes de fumée sont visibles dans le ciel de la deuxième ville de Russie suite à des frappes ukrainiennes. L'Ukraine veut saboter l'événement.

Mission réussie selon un conseiller du ministre ukrainien de la Défense : "Le Forum de Saint-Pétersbourg s'ouvre sur un joli panache de fumée noire en arrière-plan après les frappes ukrainiennes. Il y a 130 pays qui doivent participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2026 (SPIEF), un événement d'une durée de trois jours autrefois considéré comme étant le "Davos russe". C'est le principal rendez-vous organisé par la Russie pour attirer les investisseurs et les entreprises étrangères sur son sol.

Pour cette édition, Moscou met en scène son supposé dynamisme économique. Mais, la liste des participants est de moins en moins prestigieuse. Les grandes entreprises étrangères, y compris chinoises et indiennes, n'ont pas fait le déplacement. Seulement deux chefs d'État présents, le président d'Ouzbékistan et la présidente de la Tanzanie ont fait le déplacement.

Cette dernière s'est rapprochée de la Russie notamment depuis la répression sanglante qui a suivi son élection l'an dernier. Le pouvoir russe se rattrape comme il peut en mettant en avant la présence d'une délégation américaine pour la première fois depuis presque 10 ans. Elle est emmenée par Rodney Cook, directeur de la Commission des beaux-arts de l'administration américaine, architecte, promoteur immobilier et surtout figure de proue du projet de construction de la salle de bal à la Maison-Blanche.

Rodney Cook, président de la Commission américaine des beaux-arts, architecte, promoteur immobilier et figure de proue du projet de construction de la salle de bal à la Maison-Blanche. On peut aussi croiser dans les couloirs du Forum, Eroll Musk, le père fantasque d'Elon Musk, grand fan de la Russie. (AfD) sera représentée par quatre de ses membres. La présidente du parti d'extrême droite roumain S.O.

S. Romania sera également présente. Les dirigeants russes l'admettent publiquement la situation économique du pays n'est pas réjouissante. Hors l'industrie de défense, l'économie est à l'arrêt, voire en récession. Il y a des signaux inquiétants comme l'explosion des défaillances de crédit.

Des problèmes structurels comme le manque de main-d'œuvre, aggravé par le fait que des centaines de milliers d'hommes ont été happés par la guerre. Des centaines de milliers d'autres ont fui le pays. Le déficit budgétaire se creuse, les réserves sont déjà très sollicitées. L'inflation est toujours forte, ce qui oblige la banque centrale à maintenir les taux d'intérêt très haut, ce qui étouffe l'investissement, l'immobilier.

Et puis, le départ des entreprises occidentales n'a jamais été comblé. Les Chinois inondent le marché de voitures par exemple, mais ils ne construisent pas d'usine en Russie. En l'état, le Kremlin a toujours les moyens économiques de sa politique militaire. La question des moyens humains est moins claire.

À intervalles réguliers revient la rumeur d'une nouvelle mobilisation. Il y a des signes qui semblent dire que le système actuel de recrutement sur la base du volontariat s'essouffle. Les régions qui ont pourtant des difficultés financières ont augmenté les primes récemment. L'offensive de printemps en Ukraine est un échec pour l'armée russe qui ne progresse plus, qui perd même un peu de terrain





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Forum Économique International Saint-Pétersbourg SPIEF Frappes Ukrainiennes Économie Russe Déficit Budgétaire Inflation Immobilier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Attaque ukrainienne sur un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg et frappe de drone en CriméeL'Ukraine a mené une attaque contre un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg ainsi que plusieurs sites dans la ville, faisant des blessés selon le maire. Le président Zelensky a confirmé l'opération, affirmant que seules des cibles militaires ont été touchées. Parallèlement, la Russie a revendiqué 7 morts dans une attaque de drone ukrainienne en Crimée. Le conflit voit l'intensification de l'usage de drones et d'armes balistiques, alors que l'Ukraine renforce sa capacité à frapper en profondeur sur le territoire russe.

Read more »

Guerre en Ukraine : des drones ukrainiens ont touché Saint-Pétersbourg en plein forum économiqueQuelque 20.000 invités de 130 pays devraient participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un...

Read more »

Guerre en Ukraine : attaque de drones en cours à Saint-Pétersbourg, où s’ouvre le forum économiqueDes drones ukrainiens ont touché Saint-Pétersbourg où s’ouvre le forum économique.

Read more »

Des drones ukrainiens frappent des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg lors du Forum économiqueDes drones ukrainiens ont touché des infrastructures énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg le mercredi matin, coïncidant avec l'ouverture du Forum économique international. Les autorités russes rapportent des dégâts mais aucun décès, tandis que l'Ukraine présente ces frappes comme des 'sanctions à longue portée' visant à perturber l'événement. L'aéroport principal a été temporairement fermé et des images montrent de la fumée près du forum. Cette attaque survient après une vague de missiles russes en Ukraine ayant fait 23 morts.

Read more »