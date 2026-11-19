Bruxelles confirme l'absence de saut d'index. Cependant, les propositions d'harmonisation annuelle et les débats sur le financement par les travailleurs suscitent de vives critiques syndicales et patronales.

Le gouvernement fédéral belge a officialisé son refus d'appliquer un saut d'index immédiat pour les salaires et les allocations sociales. Cette décision fait suite aux récentes déclarations du vice-Premier ministre Frank Vandenbroucke, membre du parti Vooruit, qui avait évoqué cette possibilité. Les institutions confirment désormais qu'aucune mesure brutale de ce type ne sera mise en œuvre à court terme, tout en laissant ouvertes des discussions sur des ajustements structurels.

Les alternatives envisagées par les économistes

Mal l'abandon du saut d'index, plusieurs pistes d'ajustement restent activement débattues dans les couloirs du pouvoir. Parmi les propositions figure l'idée d'une harmonisation consistant à indexer les revenus une seule fois par an, spécifiquement au mois de janvier. Cette option présente des avantages éthiques en simplifiant le processus, mais elle comporte des inconvénients économiques majeurs.

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Étienne de Callataÿ, économiste à l'Université de Namur (UNamur), analyse que cette stratégie d'harmonisation serait moins favorable aux revenus sur le long terme que le maintien d'un système plus fréquent. Il souligne que réduire la fréquence de l'indexation entraîne mécaniquement une baisse des salaires. Cette diminution des rémunérations réduit ensuite la masse salariale imposable, ce qui a pour conséquence directe une baisse des recettes fiscales pour l'État belge.

Réactions contrastées du monde patronal

Les organisations patronales se disent globalement satisfaites par les plans gouvernementaux visant à harmoniser le traitement des employés. Elles plaident pour le principe d'égalité entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé. Pour les représentants des employeurs, la complexité actuelle du mécanisme d'indexation est un frein à la gestion des ressources humaines.

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Cependant, les patrons restent vigilants face à la nécessité de préserver le pouvoir d'achat de leurs salariés et clients. Ils redoutent la répétition des mesures vues lors du budget de l'année dernière, qui avaient imposé un plafonnement de l'indexation tout en laissant une charge importante à leur responsabilité. Ils craignent de nouveau de se voir imposer des coûts supplémentaires tout en voyant leur marge de manœuvre réduite par des interventions régulières de l'État dans le système de revalorisation.

La FGTTF et les syndicats dénoncent une attaque

La Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) exprime une opposition frontale à toute réforme limitant l'indexation. Selon le syndicat, une harmonisation entraînerait systématiquement un retard de revalorisation pour une catégorie spécifique de travailleurs. Ce décalage crée des difficultés financières supplémentaires pour les ménages confrontés à une hausse continue des prix de la vie courante.

La FGTBF pointe également les inégalités sectorielles actuelles. Certains secteurs pratiquent déjà une indexation annuelle, tandis que d'autres suivent plus fidèlement l'évolution de l'inflation. Le syndicat craint que toute réforme ne fige ou n'aggrave ces disparités. Ils considèrent que le mécanisme d'indexation automatique reste le seul rempart efficace permettant aux citoyens de s'en sortir lorsque le coût de la vie augmente sharply, évitant ainsi un décrochage complet des revenus par rapport aux besoins essentiels.

Enjeux financiers et perspectives budgétaires

Au-delà du débat technique, la question touche à un enjeu budgétaire précis. Les critiques estiment que les mesures discutées visent en réalité à récupérer un milliard d'euros pour les caisses de l'État. Cette somme serait prélevée principalement sur les travailleurs, ce qui est perçu comme une attaque directe contre leur pouvoir d'achat. Les opposants arguent que sur les dix milliards d'euros d'efforts demandés à la population, neuf milliards sont déjà supportés par les salariés.

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Les syndicats et les économistes critiques appellent donc à chercher l'équilibre fiscal ailleurs, sur les épaules les plus larges. Ils rejettent l'idée que les travailleurs, déjà soumis à d'importants efforts, doivent continuer à financer les ajustements structurels. L'absence de saut d'index évite une crise immédiate, mais la perspective d'une harmonisation ou d'autres manipulations du système reste une source de tension majeure entre l'État, les patrons et les employés.