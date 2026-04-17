Le gouvernement belge reporte la décision sur les aides énergétiques, provoquant des critiques acerbes

Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement belge a reporté au lendemain de sa décision sur les mesures de soutien aux citoyens. Ce report a suscité l'indignation des partis politiques, qui dénoncent un manque d'action et un décalage avec les préoccupations des ménages et des travailleurs.

La crise énergétique, exacerbée par le contexte géopolitique mondial, continue de peser lourdement sur le portefeuille des citoyens belges. Face à cette situation préoccupante, un conseil des ministres restreint s'est réuni ce vendredi matin avec l'objectif affiché de définir des mesures concrètes pour soulager les finances des ménages les plus touchés. L'espoir était palpable pour nombre d'entre eux, espérant des réponses rapides à leurs difficultés croissantes.

Cependant, à l'issue de cette réunion, la décision du gouvernement s'est avérée décevante : le report de toute annonce concrète à la semaine prochaine. La justification officielle invoque un besoin de temps supplémentaire pour la mise en œuvre technique et opérationnelle des aides envisagées. Cette tergiversation, perçue comme un manque de réactivité, n'a pas tardé à déclencher une vague de réactions politiques contrastées, révélant des divergences profondes au sein de la coalition gouvernementale et de l'opposition.

Georges-Louis Bouchez, président du MR, parti pourtant ardent défenseur de mesures de soutien, a exprimé sa frustration sur la plateforme X (anciennement Twitter). Selon lui, certains acteurs chercheraient uniquement à gagner du temps, se drapant dans une posture de gardien du budget sans pour autant prendre les décisions nécessaires. Il a martelé que la priorité devrait être la mise en œuvre effective des aides, une action qu'il attribue au MR.

Cette déclaration souligne la tension interne et la volonté de certains partis de se démarquer par une action décisive. Le PTB, quant à lui, a vivement dénoncé ce report, qualifiant le gouvernement d'inaction. Raoul Hedebouw, son président, a rappelé les promesses faites il y a deux semaines concernant les prix des carburants et de l'énergie, déplorant l'absence de résultats concrets. Il a mis en exergue le fait que dix-huit autres pays européens ont déjà pris des mesures, contrastant avec le refus belge d'agir. Le prix du diesel dépassant les 2 euros le litre est un symbole fort des difficultés rencontrées par les travailleurs, qui doivent s'endetter pour se rendre au travail, une situation que le PTB juge inacceptable et contraire aux promesses de protection du pouvoir d'achat. Le parti critique également le fait que le gouvernement ait jugé plus urgent de décider de l'achat d'armes anti-drones que d'apporter une aide concrète aux citoyens.

Le mécontentement s'est également fait entendre du côté du PS. Pierre-Yves Dermagne, chef de groupe à la Chambre, a exprimé son incrédulité face à ce report, parlant d'une situation intenable pour de nombreuses familles qui peinent à se chauffer ou pour les indépendants dont les marges s'érodent. Il a dénoncé une déconnexion totale du gouvernement fédéral vis-à-vis des réalités vécues par les citoyens. Le député a vivement critiqué le MR et les Engagés, deux partis qui avaient promis des aides, mais qui, selon lui, n'ont encore rien proposé de concret, qualifiant cette situation d'indécente.

Malgré ces critiques virulentes, des points d'accord semblent émerger, comme l'a rapporté notre journaliste Mathieu Col. La durée du soutien devrait s'étendre sur trois mois, et les aides concerneraient aussi bien ceux qui se chauffent au mazout que ceux qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Le principal point de blocage résiderait dans les modalités pratiques de mise en œuvre de ces aides. L'idée d'une indemnité kilométrique, par exemple, poserait problème si elle devait passer par la déclaration fiscale, impliquant un délai d'attente d'un an pour en bénéficier.

Par ailleurs, des sources concordantes suggèrent que le Premier ministre pourrait également jouer la montre en attendant l'évolution de la situation géopolitique internationale, notamment la réouverture du détroit d'Ormuz, et des éventuelles mauvaises nouvelles d'agences de notation qui pourraient faire grimper les taux d'intérêt d'emprunt de la Belgique, dissuadant ainsi toute dépense supplémentaire. L'attitude de Georges-Louis Bouchez, qui aurait menacé de bloquer tous les autres dossiers gouvernementaux tant qu'un accord sur l'énergie ne serait pas trouvé, ajoute une couche supplémentaire de complexité à cette situation déjà tendue.

David Clarinval, vice-premier ministre MR, offre cependant une perspective légèrement différente, affirmant qu'il ne s'agit pas d'un blocage mais d'une décision de se revoir mardi pour finaliser des mesures s'étalant sur un trimestre. Il rejette l'idée de bloquer par principe, arguant que le parti a été entendu et que des mesures seront prises. Il affirme qu'une enveloppe et une liste de mesures sont en discussion, et que tout le monde est désormais d'accord sur la nécessité d'agir, la divergence portant uniquement sur les modalités spécifiques et les enveloppes budgétaires





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